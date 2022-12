UPDATE[VIDEO] Infiltrantenan a subi tereno pa saca “cosnan” for di auto confisca na warda di polis na Shaba.

Posted in

Diadomingo durante un control rutinario den cura di warda di polis na Shaba e oficial controlando a nota presencia di infiltrafonan den e cura di e warda y a nota 3 persona di cual a logra core tras di un pero e otro 2 a core bay. Na mes momento a avisa central di polis y mas colega a presenta na e parti patras den e gang banda pabao a logra haya algun cos pero te ainda no sa kiko a ser haya y vocero policial no por a duna mas informacion! Informacion cu nos colaborador a logra obtene inoficialmente ta cu aki lo ta trata di balanan cayente cu a saca for di un auto confisca durante dia.