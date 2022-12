TUI TA INVERTÍ DEN PORTALNAN DI KARGA OUTONAN ELÉKTRIKO NA KÒRSOU, ARUBA I BONEIRU

TUI INVESTEERT IN LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S OP CURACAO, ARUBA EN BONAIRE

Willemstad, 20 December 2022 – TUI introduceerde in maart 2021 Fair Travel; reizen met oog voor lokale bevolking en economie, verblijf in hotels met een eco-label en investeringen in de verduurzaming van mobiliteit. Elke reiziger die een Fair Travel reist boekt, draagt €2,- bij en TUI voegt daar zelf €2,- aan toe. Hiermee is het afgelopen jaar een groot bedrag bijeengebracht in Nederland en België. TUI investeert een substantieel deel daarvan in het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op Curaçao, Aruba en Bonaire.

TUI wil de verduurzaming van reizen stimuleren. Dat gebeurt op grote schaal vanuit de strategie van het wereldwijde reisconcern TUI Group en ook met concrete initiatieven op vakantiebestemmingen. Curaçao, Aruba en Bonaire zijn heel belangrijke bestemmingen voor TUI, de reisorganisatie brengt er vele reizigers. TUI wil dat het toerisme van toegevoegde waarde blijft voor de eilanden en de lokale bevolking. Niet alleen in economisch opzicht voor lokale ondernemers en als sector die zorgt voor werkgelegenheid, maar ook door het in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Daarom is het duurzamer maken van reizen belangrijk. In Nederland een dagelijks onderwerp van gesprek, op deze mooie eilanden wellicht nog een minder prangend onderwerp. Maar nu al investeren in verduurzaming is noodzaak. Elektrische auto’s dragen bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot. Op dit moment zijn er nog nauwelijks elektrische auto’s op de ABC-eilanden, wat grotendeels veroorzaakt wordt door het feit dat er nauwelijks oplaadpunten zijn.

Daarom investeren TUI Nederland en België in laadpalen op deze mooie bestemmingen. In samenwerking met het lokale bedrijf Dynaf, zullen vanaf komend voorjaar 55 laadpalen geplaatst worden, 30 op Curaçao, 15 op Aruba en 10 op Bonaire. Ze komen te staan op diverse plaatsen, zowel bij hotels als bij ‘logische’ locaties als een supermarkt en populaire toeristische hotspots. Ook worden er enkele oplaadpalen met een zogenaamde solar carport geplaatst op plaatsen waar de elektriciteit niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij verder weg gelegen stranden.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Voor het toerisme van de toekomst is het van belang nu al te investeren in initiatieven die verduurzaming ondersteunen. Er lopen ook al projecten samen met TUI Care Foundation zoals de verwerking van plastic afval met Green Phenix. Maar met deze grote investering in het plaatsen van laadpalen, willen we direct bijdragen aan groener vervoer. Wij hebben de eerste stap gezet, nu zijn de autoverhuurders en autoverkopers aan zet om te zorgen dat het elektrische wagenpark uitgebreid wordt.”

Vandaag is het project officieel gelanceerd in het bijzijn van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper en de Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje. Arjan Kers, General Manager TUI Nederland, onthulde samen met hen de eerste TUI laadpaal die meteen symbolisch in gebruik werd genomen door een elektrische auto aan te sluiten.

Over Dynaf Group:

Dynaf Group met kantoren op Curacao, Aruba, Sint-Maarten en in 2023 op Bonaire streeft al 23 jaar om op maat gemaakte energieoplossingen aan te bieden in het Caribisch gebied met levenslang onderhoud en 24/7 services. In 2019 is Dynaf Group gestart met D-POINT laadsystemen en is het eerste oplaadstation op Curacao geplaatst. Dynaf wil onderdeel zijn van de voortdurende evolutie van laadstations in het Caribisch gebied en de infrastructuur verbeteren voor elektrische voertuigen. Op dit moment heeft het D-POINT netwerk 70 actieve aansluitingen met meer dan 28.000 verwerkte laadtransacties waarbij ruim 240.000 KWh is geleverd over 3 eilanden.