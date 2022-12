Diahuebs mainta a drenta informe di cu atrobe tin un mucha chikito canando su so banda di caminda na Rooi Bosal pero e biaha aki un poco mas pazuid, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma e mucha over y como no por a saca afor mucho informacion for di dje a bay cu e mucha na warda di polis na Santa Cruz.

Share this: Twitter

Facebook