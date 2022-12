TEAM 99 A CLAUSURA 2022 CU SU CLASICO “NOS cu NOS”!

Calabas/Kudawecha – Diadomingo 18 di december, manera e referee a caba di fluit e ultimo pito di e increibel thriller entre Argentina y Francia, Chef Han a bati bel p’e clasico di tur aña cuminsa n’e famoso Domino Square Garden, e “NOS cu NOS” di Team 99. Mescos cu aña pasa, a parti e grupo entre e veteranonan VIP – esnan cu tin añanan largo ta milita den Team 99 – y e “Generacion Nobo” cu ultimo tempo a join Team 99. Mester bisa cu e ambiente atrobe tabata uno di kita sombre, caminda e pasapalonan y ham horna completamente gratis tabata skeiro un biaha mas manera di tradicion den publico y participante. Varios VIP conoci (y “berucht”) a haci presencia e diadomingo ey, manera e accountant di e famoso Dr. Phil di The Free Savannah University, e conocido “capo di tutti capi” y notorio Licenciado M. A. G. Nesio, kende pa añanan largo tabata hou bij tur debe cu Dr. Phil haci, ni con chikito esaki por ta. Tambe por a conta cu e guy cu a siña domino via computer y cu te dia di awe ta babuca un y tur cu su formulanan secreto, esta nada menos cu Nelson “Snor” Perez. Un otro djaka di caña presente tabata Mr. “Man got to go” himself, Salomon Heyden, hunto cu su “handlanger”, nada menos cu Mr. Djo“hala waya” Giel. Y asina, tabatin hopi di esnan conoci den “underground” di domino, manera Dr. Tico Dirksz, “Indio” Kelkboom, Ronald “Vliegende Hollander”, Sunny“Tsunami”, “Chiks” Tromp, “El teror de Ponton” Rudolfo, Grandmaster Robby Jansen y hopi otro mas.

Despues di un fuerte bataya, caminda Lcdo. M.A.G. Nesioa spera ainda di haci un hazaña estilo Saudi Arabia vsArgentina, den e grupo di veteranonan VIP a sali campeon “Snor” Perez y Ronald “Vliegende Hollander”. Como subcampeon a sali Salomon Heyden hunto cu RudolfPinedo. Den categoria “Generacion Nobo” a sali campeon “Indio” Kelkboom y “Chiks” Tromp, mientras cu na segundo lugar a keda Dr. Tico Dirksz y Roy Sneek. Mester menciona cu Dr. Tico y Roy tabata invicto y p’esey Chikscu Indio mester a gana nan dos biaha tras di otro pa por a logra e titulo. Tambe, segun rumor den “wandelgangen”, un y tur mester gradici Dr. Jeff y Grandmaster Yoyo, kendenan a dicidi di no participa pa duna otro un chens. Asina caya ta fluister.

All in all shonnan, un tremendo diadomingo caminda un biaha mas Domino Square Garden a sa di dispidi na un manera tremendo di temporada 2022, y kier a desea tur su fanaticonan y pueblo di Aruba en general un bon Pasco y un exitoso 2023!