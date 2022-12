Chauffeur di auto RHD para den fila a sali pa un U-turn y un taxi di direccion contrario a desvia p’e y a dal riba porta di cura

Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente na Pos Abao, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Nissan March RHD para den fila a fada y a bay dal un U-turn pero como e stuur ta banda drechi e no ta mira e trafico contrario y a djies bira dilanti un taxi di direccion contrario y e taxista pa evita un accident serio a desvia baha caminda na man drechi y a bay dal riba un cura di cas. E taxi a dal riba e porta di garashi cas net menos di un meter unda un familiar tabata trahando riba motor di auto kende a scapa su bida di milager. E bon ta cu e chauffeur di e Nissan March a keda eynan pa asumi su error. Pesey mester bini cu un regla si bo ta stuur un vehiculo RHD bo no mag pasa auto ni tuma un U-turn riba caminda den un fila ya cu no por mira e otro banda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.