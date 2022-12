[VIDEO] Cortando mata di druif machine a corta pia di homber, e corta tabata sangrando profusamente

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di cu un homber lo a corta su pia cu un machine di corta na Siribana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu un homber tabata cortando un mata di druif cu un grinding machine pero cu blade di circular saw na un dado momento e waya a pega y e machine a sali for di su man y a cay net na su pia mientras ainda e machine tabata drey y a cort’e. E corta tabata sangra masha hopi mes. Un persona cu tabata cun’e a yud’e mientras na yegada di ambulans nan a tuma over y hiba e victima den ambulans rumbo pa hospital.