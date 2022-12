Polis y ambulans a bay Lago Heightstraat pa un dama cu lo a bay off y no tabata bini bij

Posted in

Diadomingo madruga a drenta informe di cu un dama a bay off y no ta bin bij durante un fiesta na Lago Heightstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu durante e fiesta un hende lo a saca un cuchiu p’e y e lo a bay off pero na e momentonan ey ya ela bin bij y ta mustra manera cu e lo a consumi mucho alcohol. Un rato despues e mesun persona cu lo a saca cuchiu a regresa y lo a menasa atrobe. Polis a papia cu esun envolvi pa stop cu e cos aki.