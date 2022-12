Auto a bolter cay den awa cu wielnan na laira polis no a logra haya e chauffeur

Diadomingo anochi a drenta informe di cu tin un auto cu lo a bolter bay cay den plas di awa den e greppel di Sasakiweg, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe e equipo di rescate di bomber na e sitio. Na yegada di e patruya no a logra topa cu ningun hende como e glasnan di e auto tabata scur y no por a mira bon den e auto, e equipo di rescate a habri e porta di auto pero no a mira ningun hende aden nan a busca den e area pero no a topa cu ningun hende cu ta cu e auto. Takelwagen a saca e auto pa asina confirma cu no tin ningun hende eynan. Despues di basta rato e chauffeur a presenta na warda di Shaba pa asina informa polis locual a pas’e. Polis a scual e chauffeur pa a bandona e sitio di accidente pa a pone autoridad busca tur e area rond y e preocupacion pa e a djies bandona e sitio di accidente y a bis’e cu e lo por ser deteni pa a bandona sitio di accidente.

Share this: Twitter

Facebook