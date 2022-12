MINISTER ENDY CROES A REUNI CU RECTOR Y DECAAN DI UNIVERSIDAD DI ARUBA.

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes a reuni cu Rector prof.dr. Viola Heugter y Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid mr.dr.RuthBonnevalle di Universidad di Aruba riba diferente topicoanticipando alabes aña 2023.

Riba e topico Civiel Effect a amplia:

Manera ta conoci esaki ta un topico cu a wordo trata den e Vierlandenoverleg unda tur cuater Minister tanto di Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda tabata presente y a sosteneesaki. Civiel Effect pa studiantenan di Faculteit der Rechtsgeleedheid (Rechten) di e.o. Universidad di Aruba tin di haber y ta significa cu studiantenan di Aruba por ehercenan trabou mesora como hurista den futuro na Hulanda y no mester di haci vakken extra manera esaki tabata wordo exigiantes. Pues ta reconoce desde awor en adelante e igualdadentre studiantenan cu caba Rechten na Aruba mescos cu esnancu caba esaki na Hulanda. Studiantenan cu terminaUniversidad di Aruba por bay Hulanda y traha como huristaayanan. E ultimo paso cu falta pa esaki ta cu ainda Hulandamester ahusta un parti chikito den su ley pa esaki por drentana vigor y ta bezig riba e ultimo parti aki awor.

A trata tambe e tema Academic Foundation Year (AFY):

Academic Foundation Year ta un aña cu Universidad di Aruba ta brinda na studiantenan cu a termina Colegio por ehempel y ta tuma un aña di “break” conoci tambe como e “gab year” antes, pero awor ta motiva e studiantenan aki pa haci (1) añana Universidad di Aruba esta e programa Academic Foundation Year cual ta prepara un studiante completo promecu e sigui su estudio sea na Hulanda, Merca of cualkier otropais. Esaki a resulta di ta un programa exitoso cu e studiantenan ta sali bon prepara y ekipa pa enfrenta nan proximo reto den exterior. Den Vierlandenoverleg den e slotconclusie tur islanan y Hulanda a bay di acuerdo pa usa e modelo aki mientrastanto pa tur isla. Universidad di Aruba a expresa nan precupacion cu nan mester mas docente, mentor y sosten admistrativo pa aña academico 2023-2024 y nan ta spera hasta poco studiantenan di exterior cu lo join un aña di AFY pa e siguiente aña academico.

Bachelor in Social Work:

Riba e topico aki Universidad di Aruba a splica Minister cu henter e programa aki ta den un proceso di revisacion. Ta explora e aspecto di doorstroom di otro scolnan, ta sondeandoun miho conexion di e instructietaal cu e campo di trabou, alabes ta traha mas di cerca cu otro institutonan di enseñansa. Investigacionnan ta tumando luga y expectativa cu e rapport aki lo wordo entrega final di februari 2023 pa asina por tumadecisionnan corecto a traves di datos y investigacion.

Lo inicia cu 2 masteopleiding entre maart y mei 2023:

Entre maart y mei 2023 tin planea pa inicia cu (2) masteropleiding. Tanto OGM (Organization Governance and Management) y SISSTEM (Master of Sience in Sustainability for Engineering). Pa OMG tin actualmente 31 studiante cu a inscribi caba y pa SISSTEM tin te cu 31 di december 2022 e posibilidad pa inscribi. Pues e oportunidad tey y tur cu kier haal un MASTER tin e posibilidad ainda pa inscribi naUniversidad di Aruba e siman aki.

Renobacion y construccion di Maria Convent:

Universidad di Aruba a splica cu UNDP ta hopi leucoordinando e proyecto di renobacion y construccion di e edificio Maria Convent. Un proyecto entre stakeholders manera; Gobierno di Aruba, Economische Zaken, Universidad di Aruba y Universidad di Leuven y un inversion di 5.5 miyonus dollar coordina pa UNDP cual lo inicia prome kwartaal den 2023. Vision ta cu pa aña academico 2024-2025 por cuminsahaci uzo di e edificio aki. Sigur un noticia hopi alentador.

Mental Health program y colaboracion cu IPA ta di vital importancia:

A informa Minister Endy Croes di e importancia pa e colaboracion entre Universidad di Aruba y IPA riba e temamental health. A cuminsa un programa di cooperacion entre Universidad di Aruba, IPA y EPI. A splica cu pa 2023 lo bay tin mester di fondonan adicional pa por cubri entre otrocoordinador di e proyecto aki. Universidad di Aruba ta conocicu su mental health program Shoco Wellness.

Universidad y IPA ta estrecha na colaboracion:

Universidad di Aruba a splica cu hunto cu IPA nan a iniciatrabounan riba cursonan di idioma. Asina a menciona cu studiantenan di proyecto di Erasmus a sigui cursonan basicoden Papiamento y Hulandes ya pa esnan cu no ta papiaHulandes ta ofrece un curso na Hulandes na su competencia y nivel. Loke ta trata idioma Ingles ta wordo ofreci caba ribadiferente nivel y cu Miras den 2023 pa agrega idiomanannobo den e pakete.

Por ultimo a informa Mandatario di Enseñansa riba un conferencia grandi cu e topico “Small Island State” cual ta den pleno preparacion pa october 2023 unda lo atendetopiconan manera “climate change”, “social change” y “islandness” hunto cu University of Prince Edward Island y UNESCO. Concluyendo Minister Endy Croes a expresa cu e tabata un tremendo reunion unda a trata varios topico y tur nabienestar general di enseñansa y Universidad.