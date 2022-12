MANDATARIO DI ENSEÑANSA Y DEPORTE A REUNI CU REPRESENTANTENAN DI MAYORNAN PREOCUPA.

ORANJESTAD: Siman pasa, Minister Endy Croes despues di a ricibi un carta cu precupacion di un grupo di mayornan a invita representantenan di mayornan preocupa pa un reunion. Presente na e reunion tabata sra. Grushenca Arends y sra.Cindy Lacle kendenan e siman anterior tabatin un conferenciadi prensa unda nan a trece varios precupacion dilanti referentelesnan cu ta wordo duna na algun scol basico publico cu a lanta hopi precupacion cerca un grupo grandi di mayornan.

Den nan carta cu nan a manda pa Minister Endy Croessolicitando pa un reunion e grupo representando mayornanpreocupa a accentua e.o. introduccion di ideologia di generoden enseñansa basico como precupacion. Nan a relata cu algun scol basico a hiba muchanan mira un obra teatral cu trasfondo di e ideologia aki sin avisa mayornan. Alabes a hibamuchanan mira pelicula sin avisa mayornan. Otro scolnan ta dunando esaki como les den e materia KDN (bergrijpen lezen) y otro scol a haci gender swap. Durante dicho reunion nan a amplia e.o. riba e temanan ariba menciona den nan carta y a boga pa haya claridad riba e maneho esta beleid di DirectieOnderwijs y DPS riba e tema aki.

E representantenan di grupo di mayornan preocuoa a trece nan opinion fuerte dilanti cu no por duna mucha les di e materiaaki na un edad asina hoben. Laga e mucha desaroya y na un edad mas grandi momento nan mente ta mas desaroya lo ta mas usual pa nan por wordo educa riba e tema aki. Despues di a scucha nan cu hopi atencion Minister Endy Croes a splica cu e ta compronde nan precupacion. E dignatario di Enseñansa a splica tambe cu a busca informacion a traves di DirectieOnderwijs y DPS. Berdaderamente algun scolnan ta uza e metodo di “begrijpen lezen” di Hulanda cu nan ta download y e tema aki ta bin dilanti como un topico actual na Hulanda. Tanto DPS y Directie Onderwijs di nan banda a splica cu “begrijpend lezen” no ta forma parti di curriculum. E discusion ta keda ki ora ta e momento pa brinda muchananconocemento riba e topico aki. Hopi ta pensa den scolnanbasico ainda no ta prudente y otronan ta pensa esaki ta kedadeber di e mayor pa por educa e yiu riba e tema aki y otro ta pensa desde scol segundario. DPS a accentua manera cu e maneho ta actual esta cu e topico aki no ta forma parti di curriculum di Basis Onderwijs. Scolnan basico mester percurapa cumpli cu e curiculo di acuerdo cu e beleid. Representantenan di mayornan precupa a keda contento cu den un periodo basta corto y meymey di preparacionnanfestivo Minister Endy Croes a traha tempo pa scuchanan. Manera Minister Endy Croes semper ta bisa cu su portanansemper ta habri pa reuni cu tur hende den comunidad