Accidente cu 5 hende herida na crusada di Sero Pita 3 a bay hospital

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na crusada di Sero Pita, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un famia turista biniendo for di Ayo den un Nissan Versa no a para pa duna preferencia na e Honda Fit biniendo for di Piedra Plat y nan a dal den otro y ambos auto a bay para te den mondi. Den e impacto aki den ambos auto tabata tin hende herida, di e 5 personanan herida 3 di nan a ser transporta pa hospital.