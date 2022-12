[VIDEO] Polis a duna asistencia na damanan bao influencia te den oranan di madruga birando mainta.

Diahuebs madruga pa mainta polis tabata tin asistencianan tanto na Rooi Afo como na Palm Beach e mas tristo ta cu ambos ta trata di muhernan bao influencia. E prome caso a sosode na Rooi Afo unda a drenta informe si cu e muher ta canando manera perdi y deprimi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e prome instante e muher no kier a trata cu polis. Despues di varios intento pa acerca e muher y logra saca afo y bin ripara cu e ta deprimi y bao influencia di un of otro substancia pa su mesun bon y pa haya yudansa polis a detene e muher aki y a bay na warda di polis Oranjestad cun’e pa asina e ser atendi pa slachtofferhulp. E otro caso ta unda polis a topa un muher na e hotzone na Palm Beach y cu nan lo a laga atras, polis a purba papia cun’e puntr’e unda e mester bay pero e no tabata cooperativo y como cu e tabata bao influencia di un of otro substancia pa su mesun seguridad a detene y a hib’e na warda di polis na Oranjestad pa ayanan sigui atende cun’e.

