Homber no ta compronde cu e relacion a caba y a bay busca problem ana cas di e famia

Diabierna merdia a drenta informe di un problema entre un ex-pareha unda e homber a bay busca problema na cas di e famia y cos a bay for di man na Emmastraat, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un ex cu a presenta na cas di e famia di su ex-pareha y tabata busca problema cu nan. Polis a intermedia entre nan y a ripara cu e homber no kier acepta cu e relacion a caba. Polis a bay cu e homber na Zr. Cherubinestraat pa busca pertenecia di e dama y despues hiba esaki na cas di e dama.