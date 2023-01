[VIDEO] Conocido di polis Jean Pierre coriendo irresponsable cu auto sin ningun papel na ordo ta logra huy na pia

Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di cu tin un auto A34222 coriendo den forma irresponsable den Oranjestad mesora a alerta e patruyanan riba caya pa para y atende e chauffeur di e auto aki. Despues di un rato polis a topa cu e vehiculo aki y ta par’e na altura di Maiky’s na Hooiberg. Durante cu e patruya tabata atende nan a reconose como un conocido di justicia Jean Pierre Croes. Na e momentonan ey ela logra star e auto bay. Polis mesora a persiguie y na altura di Papilon a mira cu durante e persecucion e chauffeur a perde control dal riba e poco piedranan y a bay para riba un tereno di cas ya cu e auto no por a sigui core mas y ela sali core bay na pia. Polis a bay core den e area pero no a logra topa cun’e. Hunto cu e chauffeur tabata tin un muher cun’e cual polis a detene pa ta complice. Ademas como e auto no tabata tin su papelnan na ordo polis a confisca esaki.