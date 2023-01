[VIDEO] Homber burachi cu a menasa di tira su mesun famia deteni prome cu tiro

Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di un caso serio di menasa, un homber a yama su famia bisando cu e ta na caminda pa mata nan, mesora a dirigi patruyanan na Caya Papa San Juan PabloII pa spera riba e sospechoso. Patruyanan a bay mesora y a spera riba e yegada di e sospechoso. Na su yegada e comite di recepcion policial a atende mesora polis a nota cu e homber ta bao influencia asina mes pa tur seguridad a baha riba dje y a detene pa menasa y bao influencia. Con losigui cu su detencion no ta conosi, tur cos ta depende di e famia si entrega keho of no.