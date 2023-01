[VIDEO] Departamento di Recherche Oranjestad cu 3 detencion den caso di maltrato di e turista Canades.

—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—-

For di diabierna 30 di december e prome detencion a cay na un cas na Pos Chiquito caminda un dama a wordo deteni y un auto a wordo confisca enconexion cu un echo sumamente lamentabel y condenabel. Ta trata di e caso di e turista crucero cu a bira victima di un agrecion fisico pisa. E cas a sosode dia 26 december anochi na Oranjestad. Ta trata di un turista di nacionalidad Canades cu tabata abordo di e crucero Voyager of the Seas hunto cu su casa y su tres yiunan.

Dialuna 2 di Januari na un cas na Jan Flemming departamento di Recherche Oranjestad a detene e di dos sospechoso cu ta e homber di incialnan T. E. A. B. naci na Aruba di 24 aña.

Un rato pasa recherche a detene e di tres sospechoso na mesun cas na Jan Flemming. Ta trata di e homber inicialnan C.M.E. B. naci na Aruba di 21 aña.

Mesora e sospechoso a wordo hiba warda pendiente di mas investigacion.

Coleganan di Cuerpo Policial a traha incansablemente pa resolve e caso aki. Nos no ta tolera cu nos unico pilar economico wordo perhudica pa un paar di persona cu ta comete fechorianan asina aki. E turista mester sintie sigur ora e bin pasa su vacacion na Aruba.