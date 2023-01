Polis a bay pa homber benta abao algun dia caba den hanchinan na Sanicolas

Diaranson atardi a drenta informe di cu tin un persona benta riba vloer cu grito den hanchinan na Sanicolas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un persona cual nan no sa kiko a a pas’e y a pidi ambulans. Na yegada di e ambulans nan a atende y a hiba homber hospital, nan no por a bisa kiko exactamente por a pas’e e no por bisa si e mes a dal abao of hende a ataka e of e a consumi algo unda e no por a sigui mas riba su pia, ambos banda di pia tabata basta hincha.

Share this: Twitter

Facebook