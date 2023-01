ROYAL POWER TAT FAT Y ISLA FIT A CELEBRA NAN CENA DI PASCO HUNTO.

ORANJESTAD: Net prome cu Pasco e ekipo di Royal PowerTat Fat Softball Team, kende a caba di titula campeon di Fastpitch 2022 a tene nan cena di Pasco hunto cu e organisacion di Cross Fit esta Isla Fit. Un tremendo anochiunda e banda Tsunami a pone un ambiente total. Por a sigui di cerca con tanto e atletanan y directiva di Royal Power a gosadi nan evento mientras e atletanan di Isla Fit tabata “on fire”.

Mas cu claro ex presidente di Royal Power Softball Team, Minister Endy Croes riba invitacion special a asisti un rato y a hiba palabra. Minister Endy Croes a conta poco di e trayectodi Royal Power kende tin 17 titulo di campeon di campeonatonan oficial di Fastpitch, 10 titulo di campeon y 2 sub campeon den 12 aña di Champ of the Champs, 3 titulo di campeon den 3 torneo di Fastpitch na Curaçao, 6 titulo di campeon den Copa Noord pa nombra e mayoria. A splicaalabes e “motto” di 4D esta Deseo, Desciplina, Dedicasion y Determinacion cu ta e exito di Royal Power. Alabes e Mandatario di Deporte a desea e hungadonan nobo den proceso di renobacion di ekipo hopi suerte pa futuro. Sr. PoyFlanegin tambe a hiba palabra sigur e pilar cu a hiba Royal Power na diferente titulo a conta e hobennan poco di sutrayecto alabes e trayecto di Royal Power y a pidi tur atleta pa traha duro y haci nan maximo esfuerso ora bo tin bo uniform bisti. Mester accentua na final e ambiente bunita entre dos organisacion esta tanto Royal Power, Isla Fit di DijendrickCroes y nan miembronan tabata fabuloso. A termina pidiendotur e atletanan den nan respectivo disciplina pa traha duro papor tin un bon aña 2023. Un aña di union y positivismo.