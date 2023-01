[VIDEO] Tata hungando den casino y yiu menor di edad cu hamber den auto sin a come

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un mucha chikito den auto su so pafor dilanti casino na Eagle, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu varios turista a reporta mucha su so den auto dilanti porta di casino. Polis a comproba esey y a haya un mucha chikito su so den auto anto cu hamber sin a come. Cu ayudo di e camaranan di seguridad di e casino a logra nota cu e tata a baha for di e auto y a bay den casino. Polis a bay den e casino y a pidi e tata pa bin pafo pa papia cun’e. Polis a duna e tata un scual formal ya cu esaki no ta e prome biaha. Ademas a puntra e tata si e mama sa kiko e ta haciendo y e tata a bisa cu no. Como cu e mucha tin hopi hamber polis a invita e mucha pa bay dal un keiro y busca algo di come. E mucha a acepta e gesto ey. Polis a probecha pa informa e instancianan concerni di e caso aki.

