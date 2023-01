[VIDEO] Auto saliendo for di paperclip rotonde rumbo Paradera a dal dama peaton crusando riba zebrapad

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e Paperclip rotonde, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto saliendo for di e rotonde rumbo Paradera no a mira e dama crusando riba e zebrapad di banda robes a drechi y a dal e dama. E impacto no tabata fuerte pero toch a manda ambulans pa atende e dama. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama levemente herida na e sitio mes. Como cu e dama tabata sinti poco dolor y mirando su edad polis a considera y a hiba e dama pa su cas cual no ta biba mucho leu di eynan.

