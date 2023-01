[VIDEO] Persona diabetico bibando pa mas di 4 aña sin awa y sin coriente y awor full na herida

Diaranson atardi a drenta informe di cu tin un persona diabetico cu a bira hopi malo y ta yen di dolor na un cas na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e paciente aki ta un persona cu a yega di haya stroke caba den pasado y ta diabetico. Ademas di tur e complicacionnan aki awor e tin hopi herida na tur parti di su curpa. Pa colmo e persona aki tin 4 aña ta biba sin awa y sin coriente. Como cu ta temporada cu awa ta yobe hopi tin invasion di sangura y ta pica e paciente y esaki ta haya grawatamento y ta empeora su salud. E cuido medico di awendia unda dokter ta atende pacientenan via telefon y ta manda paciente bay busca remedi pero ora bay botica e receta no a yega ainda of no a yega mes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

Share this: Twitter

Facebook