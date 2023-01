2023 TA HABRI CU REVANCHA DI SIGLO!

Posted in



Calabas/Kudawecha – Dunamento di chens t’un cos cu por sali bo caro! Esey t’e les cu capitan di TAXI BOYS DT a haya “in levende lijve” aña pasa cerca TEAM SNOR lidera dor di e conocido matematico den domino, Nelson“Snor” Perez. Un wega cu a start aña pasa cu velocidad relampago cu score di 7-0 na fabor di Taxi Boys, a bolter despues pocopoco na fabor di Snor y a termina cu score di 21-18 pa Team Snor. Algo cu segun capitan di Taxi Boys, sr. Saladin, lo no bay pasa mas!

Diasabra awor, 14 di januari, cuminsando pa 8’or, e temporada di domino aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas lo habri cu e revancha di siglo, caminda e taxistanan lo demostra cu si no ta pa nan a bay haci wega y duna chens, Team Snor nunca lo a logra gana. E biaha aki e taxistanan un tin cuenta di duna cabe’i boto si no ta cobra nan ta cobra den valuta “keihard”. Snor sinembargo, den un entrevista exclusivo, a djis hari chiki-chiki den su djente y a declara cu e taxistanan por wel di bin cu kico nan kier, taxi pirata mes si nan ta desea, pasobra e ta bay tin su “ace in thehole”, su carta secreto scondi den manga di camisa, y cual el lo sa di sac’e uz’e n’e momento adecua! Tambe, Snor lo haci uzo dje oportunidad pa entrega e trofeonan na su dos miembronan cu a sali victorioso den nan encuentro di aña pasa.

Pues, shonnan amante di domino, un tabla ta di bay bula diasabra awor 14 di januari, cuminsando pa 8’or di anochi, aya n’e indiscutibel palacio di domino na Calbas / Kudawecha! E revancha tan spera y comenta entre Taxi Boys y Team Snor! Manera semper entrada ta completamente gratis y durante half time e pasapalonan ta lora totalmente por nada! Un y tur ta bon bini pa inicia e temporada di domino c’un wega cayente. Di awor caba, gerencia di ambos team kier a desea tur nan fanaticonan y pueblo di Aruba en general un prospero y bendiciona aña nobo 2023! Yega!