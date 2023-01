Posted in

Diasabra mainta a drenta informe di ladronicia di tubo di awa for di un cas na Santa Helenastraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ladronnan lo a bay cu mas of menos 11 meter di tubo di koper pa awa for di e cas. Polis a tuma e keho y ta investigando e caso aki.