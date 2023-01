Si asina mes Marlis a haya net e style cu bo tabata busca rond specialmente pa Carnaval. Sea pa damas, caballeros, joven y pa muchanan. Pañanan fresco y comodo, atractivo y elegante. Bishita Marlis prome y sigur cu ey lo bo haya locual bo mester pa Carnaval. Tur siman cargacion nobo ta yega na Marlis! By the way tin tambe pa esnan PLUS SIZES pasobra tur hende mester luci!

Share this: Twitter

Facebook