ILUSTRANDO UN CRECEMENTO DI 16% COMPARA CU 2019: DEN E PROME 3 KWARTAALNAN DI 2022, TOURISM CREDITS A CONTRIBUI CU 3.2 BIYON FLORIN DEN NOS ECONOMIA

Mirando bek riba un 2022 cu a cuminsa cu diferente reto unda entre otro efectonan di e pandemia ainda por a wordo sinti, mester bisa cu a yega na un nivel di recuperacion sumamente satisfactorio pa Aruba.

TOURISM CREDITS 2022

Tur kwartaal Banco Central ta observa e Tourism Credits (Tourism Receipts), cu ta mustra e cantidad di placa cu turismo ta trece pa nos economia. Mientras e cifranan di e ultimo kwartaal di 2022 no ta conoci ainda, mester enfatisa e importancia di e indicador aki pa loke ta trata recuperacion di nos turismo, mirando cu e ta un di e indicadornan cu ta ilustra no e cantidad di bishitante cu a bin Aruba, pero e cantidad di placa cu a wordo genera a traves di nan bishita. A.T.A. a pone como meta pa yega recuperacion di 95% pa e indicador aki den 2022. A.T.A. a premira cu lo surpasa e meta aki y lo por ta cerando aña cu un crecemento di 17% versus 2019. Tourism Credits ta e entrada directo genera pa medio di turismo y ta exclui e entrada indirecto cu Aruba su economia ta genera danki na e industria turistico.

DECEMBER 2022 DEN COMPARACION CU 2019 y 2021

Den luna di december nos destinacion a ricibi un total di 110,435bishitante “stay-over”. Si compara luna di december 2022 cu december 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 110% di locual a wordo ricibi na december2019, cu ta indica un crecemento di 10%.

Si compara december 2022 cu december 2021 por wak un recuperacion di 123% cu ta indica un crecemento di 23%.

2022

Den 2022 Aruba a ricibi un total di 1,100,997 bishitante “stayover”, cu ta representa un grado di recuperacion di 98% compara cu e mesun lunanan di 2019. Mientras a purba logra un recuperacion completo den cantidad di bishitante, e retonan na comienso di aña entre otro door di Omicron a hunga un rol den e recuperacion. Mester bisa si cu a logra surpasa e meta di 95%. Remarcabel ta cu e mercado principal di cada region a logra surpasa e cifranan di 2019. Estados Unidos a surpasa e cantidad di bishitante di 2019 cu 20,275 bishitante- un crecemento di 2.4%, Hulanda a surpasa e cantidad di bishitante di 2019 cu 3,309 bishitante- un crecemento di 7.7% y Colombia a surpasa e cantidad di bishitante di 2019 cu 1,122 bishitante- un crecemento di 3.5%.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den 2022 81.7% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 8.0% a bishita for di Europa, 7.6% a bishita for di Latino America y 2.7% tawata procedente di otro partinan di mundo. E porcentahe di bishitante di Norte America y otro partinan di mundo a subi mientras e porcentahe di Europa y Latino America a baha.

Mirando e categorianan di acomodacion, den 2022 36.3% di bishitante a keda den hotelnan High-rise, 9.3% a keda den hotelnan Low-rise, 29.4% a keda den Timeshare y 25.0% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como vacation rentals. E porcentahe di bishitante cu a keda den Low-rise, Timeshare y otro tipo di acomodacion a subi mientras e porcentahe di bishitantenan cu a keda den High-rise a baha.

Ta importante pa menciona cu A.T.A. tin acceso na un plataformaunda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Si compara 2022 cu 2019 por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 32%, for di un averahe di $172 pa anochi na 2019 pa un averahe di $227 pa anochi na 2022. Si compara 2022 cu 2019 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 5 punto di porcentahe, for di un averahe di 49% na 2019 pa un averahe di 54% na 2022. Den caso di entrada, si compara 2022 cu 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 115%.

2023

Pa 2023 lo bolbe uza 4 indicador pa midi turismo. Compara cu 2019, na 2023, ta premira cu cantidad di bishitante lo recupera 105%, entrada di turismo lo recupera 117%, entrada di cambernan di hotel segun cifranan di AHATA lo recupera 100%, cantidad di bishitantenan crucero lo recupera entre 90% y 100%.