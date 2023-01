Secretario General di MEP, Endy Croes: Gerlien Croes ta brasa y defende corupcion di Benny y Mike sin trece ningun alternativa

Secretario General di MEP a tuma nota cu Gerlien Croes, e unicoparlamentario di AVP cu ta riba “blacklist” di Merca y tin un castigo cu e no por drenta e pais mas, kier sigui desacredita PromeMinister di Aruba y alabes lider di MEP, pero sin trece ningunalternativa.

Gerlien a biba na Aruba di aña 2010 pa 2017 ora AVP a masacra e pueblo aki?

Secretario General ta puntra su mes si Gerlien Croes por a biba naAruba entre e añanan 2010 te cu 2017, durante 8 aña cu Mike Eman y AVP a destrui y atraca placa di pueblo, lagando puro debecu rasca di huña atras den caha di pueblo. Gerlien awo kier troceberdad cu pueblo ta pagando pa e acuerdo cu Evelyn a firma p’ecu Hulanda. Asina Mike tambe a gaña pueblo cu e lo “ELIMINA BBO”. Mentiranan feroz. Amigonan di Gerlien y Mike Eman,esta Benny Sevinger y Paul Croes a horta y corumpi e pais akimanera mafiosonan grandi. Mike Eman “staat erbij te kijken’. Sentencianan di ambos lo ta conoci den e luna di februariproximo. Nos ta reta Gerlien Croes y kier scucha su comentario y reacion momento e veredictonan aki cay. Semper e ta “muisstil”riba e “mafia” y corupcionnan miyonario di ex–ministernan di AVP. Ademas, nunca Gerlien a comenta of duna su opinion riba e diferente transferencianan di e 50 mil dollar cu Mike Eman a ricibi for di Roberto Rincon, di cual tambe tin declaracion(aangifte) duna na OM. Claro cu no ta cumbinie. Esaki ta tipificaAVP.

Refrescando Gerlien su memoria:

Mike Eman y AVP a presta 2200 miyon durante 8 aña di AVP. Tur esaki ta den rapport di Banco Central y confirma pa Departemantodi Finansas di Aruba. Tristo si ta cu no tabata tin ningun crisis durante 2010 te cu 2017. Si no ta pa e ‘astucia” di Mike Eman y AVP awe Aruba no ta den e posicion aki cu Hulanda y por a traspasa e pandemia riba propio forsa. Mike a haya GDP di paisAruba bou 50% na 2009 despues di 23 aña di Status Aparte (1986-2009), pues un pais financieramente fuerte y saludabel. Mike Eman a redobla e GDP den apenas 8 aña di su maneho caotico pa90% y a redobla e interes di pais Aruba. Aruba ta pagando“solamente” na interes riba placa cu Mike Eman y AVP a presta“sin crisis”, actualmente 250 miyon pa aña cu ta igual na 685 mil florin pa dia, cual ta 365 dia pa aña. Gerlien no ta haya esaki un abuso di marca mayor? Pero atrobe aki Gerlien ta ciego y sordomudo! Mike Eman a grita den parlamento (cual a kedagraba): “E ta orguyoso di e debe y e debe t‘ey pa henter pueblo bay pag’e den futuro“. Gerlien ta na altura cu Patrick Paskel y Speed Andrade a “chupa” 8 miyon di e pueblo aki na contractonancu Mike Eman y demas ministernan di AVP a facilita y solamentepa haci comercio cu ministernan di AVP? Pagadonan di belastingnan a cobra 6 miyon y 2 miyon den utilidadnan, entre otro, FLPD, RDA, Serlimar y Setar. Kico bo pensamento ta encuanto esaki? Muisstil! Gerlien sa cu Mike Eman a uza banda di esaki 200 miyon di dividendo di NV’s nan di gobierno? Gerlien sa cu Richard Arends, ex–minister y parlamentario di AVP a lanta un compania esta, Horizon Consultancy y Mike a dun’e tur sorto di contractonan lucrativo y a cobra 4 miyon for di pagadonan di belasting di Aruba pa solamente duna conseho? Opinion? Muissstil! Gerlien sa cu RDA a malgasta 20 miyon tempo di AVP y a gasta mas di 1 miyon pa celebra 3 apertura, cual nunca e refeneria a habri? Gerlien sa cu Mike Eman tabata tin 147 coordinado den su kantoor y tabata costa pueblo 21 miyon pa aña? Evelyn a corta esaki cu 80%. Gerlien sa cu payroll di Mike Emansu hendenan (y nos tin tur prueba) a costa pais Aruba 200 miyonden 8 aña? Gerlin sa cu Mike tabata tin hende riba payroll cobrando 25 mil pa luna sin cu nunca a yega trabou of a duna un conseho? Bo opinion? Gerlien sa cu canal 90 a cobra 820 mil napropaganda? Gerlien sa cu Whubo Ockels a cobra Afl.589.975 florin pa su aventura? Gerlien sa cu ruman di Mike Eman a haya 2 miyon florin di sponsor for di ATA y AAA pa 1 auto di careda? Awe Palo Marga mes ta na werki.com! Gerlien sa cu Mike Emany AVP a ranca 1.5 miyon for di WEB y utilidadnan pa organisaGreenconference y Europe meets America? Gerlien sa cu abogadoSjemfat a ranca di e pueblo aki Afl. 5.310,976.42 florin pa conseho? Gerlin tin opinion riba esaki? Gerlien sa cu otroconseheronan di Mike Eman (antes di Henny Eman) Hills Stern a “chupa” pais Aruba 2.5 miyon florin pa conseha Mike? Gerlien sacu banda di tur esaki tin un rapport BO Aruba di AlgemeneRekenkamer cu ta ilustra 1600 miyon, entre otro, na PPPproyecto, cual pueblo lo mester paga 82.4 miyon pa aña te cu aña2037? Tur ta di Mike Eman. Bo tin un opinion? Asina mi por siguitraha e lista. Anto awe Gerlien ta cera wowo pa e corupcionmiyonario di Benny y Paul y ta bira lomba pa e manehodesastroso di Mike Eman y AVP anto kier culpa Evelyn? Nuncapero nunca Gerlien ni AVP ta trece un alternativa. Nos tin hopimas y ki ora nos mira mentiranan di Gerlien y AVP den prensa noslo publica tur berdad y recorda pueblo e maneho di Mike y AVP cu Gerlien ta brasa wowo cera. Nunca pero nunca mas AVP porbolbe den un gobernacion den ningun forma. Pueblo lo sa di take care di esaki na un manera inteligente!