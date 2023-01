No laga belasting pone bo cabes abou: Nos ta sali na bo vanguardia

Vanguard Aruba ta cla pa yuda bo cu e cambionan cu e Plan di Impuesto 2023 ta encera. E Plan di Impuesto 2023 a drenta navigor dia 1 di januari 2023 y esaki ta nifica cu tin diferentecambio importante pa bo como persona priva, doño di trabou y comerciante cu tin un empresa propio.

Siguientemente nos kier trece 8 cambio importante cu bo mestertene cuenta cu nan:

Introduccion di tarifa nobo di BBO

Un di e cambionan cu e Plan di Impuesto ta encera ta aumentodi e tarifa di BBO cu 1% cual ta resulta den un tarifa nobocombina di BBO/BAVP y BAZV di 7%.

Reduccion di carga administrativo serca e comerciantechikito

Pa e areglo pa comerciante chikito (kleineondernemingsregeling) ta reduci e limite di entrada di Afl. 84.000 pa aña pa Afl. 50.000 pa aña y ta libra e comerciantechikito di e obligacion di entrega e declaracion y pagaBBO/BAVP y BAZV. Na momento cu e comerciante chikitosurpasa e limite di entrada di Afl. 50.000 pa aña e ta obliga di declara y paga BBO/BAVP y BAZV.

Regulacion nobo unda ta duna servicio

Normalmente un compania cu ta estableci na Aruba ta pagaimpuesto na Aruba riba su servicionan ofreci na Aruba. Actualmente ta asina cu si e compania no ta estableci na Aruba y ta bende su servicionan na un compania di Aruba, e companiastranhero no ta paga impuesto na Aruba, pasobra e ta estableciden otro pais. Cu e regulacion nobo tin un “cambio di sitio undata duna servicio”. Esaki ta nifica cu ta cobra BBO/BAVP y BAZV na e compania di Aruba cu a cumpra e servicio for di e compania di exterior. E regulacion nobo ta valido pa porehempel servicionan electronico y servicionan di telecomunicacion, television y radio. Servicionan via e-mail lo no wordo cobra. E sistema aki ta uno conoci den e mundo di impuesto y ta wordo aplica tambe na Hulanda y ta conoci como“verleggingsregeling”.

Bahada di porcentahe di entrada

E plan di impuesto ta encera tambe introduccion di un pakete di compensacion pa disminui e efectonan di inflacion. E compensacion pa contribuyentenan individual ta encera entre otro cu ta baha e tarifa di e prome dos categorianan di impuestoriba entrada cu 2% y ta aumenta e suma liber di impuesto pa tur contribuyente individual y empresa chikito (eenmanszaak) di 28.861 florin pa 30.000 florin pa aña.

Salario minimo ta aumenta

Ta aumenta e salario minimo pa Afl. 1.893,40. Esaki ta enceraun aumento di Afl. 78 pa luna.

Reduccion di tarifa di Winstbelasting

Ta baha e tarifa general di winstbelasting entrante 1 di januari2023 di 25% pa 22%.

Regulacion di salario minimo pa director

E regulacion di salario minimo pa director ta encera cu ta considera cu un director ta ricibi un salario bruto cu ta usual pa e nivel y duracion di su empleo den su compania. Tambe e director tin cu paga loonbelasting riba e salario usual (“gebruikelijkloon”). E regulacion ta valido pa e director di un empresa huridico (por ehempel NV, VBA) y pa e director cu ta accionista mayoritario di e compania (“directeurgrootaandeelhouder”). Pa loke ta compania nobo (start-ups) ta facilita “start-ups” door di stipula e salario di e DGA igual na e salario minimo pa ley di ‘minimumloon’. E salario di DGA ta valido pa e aña cu a establece e compania y pa e siguiente 3añanan (en total 4 aña).

Aumento di Toeristenheffing

Entrante 1 di januari 2023 a hisa e tarifa di toeristenheffing di 9.5% pa 12.5%. Esaki ta encera cu ta reparti un porcion di e entrada total di toeristenheffing entre ATA (57%), Pais Aruba (40.8%) y TPF (2.2%) teniendo cuenta cu e entradanannecesario pa ehecucion di e trabaonan di ATA y TPEF. Alabes a introduci un ahuste di inflacion di 10.2% pa e tarifanan di toeristenheffing aplicabel pa “timeshares”.

Airbnb

Ta mehora cumplimento di impuesto di acomodacionnanalternativo di cual Airbnb tambe ta cay bou di esaki. Entrante 1 di januari por cobra toeristenheffing y BBV (“bijzonderbelasting verblijf”) di e companianan aki cu ta ricibi pagodirecto di e huesped pa nan estadia na Aruba. Si e compania akino ta estableci na Aruba e lo por asigna un representantepermanente na Aruba (“fiscaal vertegenwoordiger”). Hopi hende ainda no a registra pa e proceso aki. Vanguard Aruba poryuda bo cu bo registracionnan na KvK, DIMP, BOI y alabes poryuda cu tur calculacion necesario mensualmente. Vanguard Aruba ta encurasha tur propietario di un Airbnb pa pasa sercanos pa asina nos por yuda nan cu e procesonan aki.

