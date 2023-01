Secretario General di MEP: Evelyn Wever Croes ta logra kita COHO for di mesa

Secretario General di MEP ta aplaudi e logro recien na Sint Maarten unda a logra bari (1) Rijkswet esta e COHO for di mesa. Nos ta corda desde 13 di maart 2020 momento Aruba a “shut down” pa motibo di Covid 19 con duro esaki a dal nos economia cu ta dependiente pa mas di 95% di turismo. Ora hotelnan a cera y tur negoshinan den area turistico a “shut down” practicamente Gobierno no tabatin entrada mas. Hulanda mesora a “schakkel in” ayudo financiero conoci como Liquiditeit Steun, MKB, y FASE. Consecuentemente pa e di dos tranche cu Gobierno mester a ricibi for di Hulanda, Hulanda a bin cu un pakete di condicionnan politico y un di nan tabata cu Aruba mester acepta (2) Rijkswet esta e COHO y e RAFT. Hopi ta esnan cu a grita firma pa caba! Pueblo na e momentonan ey tabata spanta y ningun hende por a calcula efecto final y pa con largo esaki lo permanece. Nos por corda momento cu Gobierno a presta placa adicional riba mercado local, aunke na un interes mas halto cu Hulanda ta ofrece, nos propio hendenan a critica esaki enorme. Pero e postura di MEP semper tabata pa no sucumbi y traha espacio pa sigui negocia cu Hulanda pa sali cu algo mas faborabel pa pueblo. Awe Aruba a haya rason. Danki na e insistencia, experencia y strategia a logra esaki awe.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden artikel 38 lid 1:

Den e Statuut di 1954 cu ta valido cual a wordo revisa na varios ocasion entre otro na 1985 momento Aruba tabata den preparacion pa drenta Status Aparte 1 di Januari 1986 tin hancra den artikel 38 Lid 1 “ Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba kunnen onderling regelingen treffen. Esaki ta un di e rasonnan cu semper tanto Parlamento (Coalicion) a keda para ariba pa un Onderling Regeling. Desde 2020, esey tabata e posicion y esey nunca a cambia. Lamentablemente oposicion nunca a para banda di Coalicion den e lucha aki, pero esey ta tipifica un oposicion cu ta bende nan alma cu diablo mes basta nan bin na poder. (Oposicion bende patria).

Aruba den luna di juni 2022 a presenta e alternativa oficial:

Parlamento (Coalision) na 2020 a presenta un alternativa bogando pa haci uzo di artikel 38 lid 1 esta un Onderling Regeling pero e tempo ey “Militar Knops” no tabata habri pa papia di nada y no kier dialoga pero tabata riba un cabay cu un actitud di sino fono! MEP no a “give up” y tras di liderazgo di Evelyn Wever – Croes a keda uza e canalnan diplomatico. Na juni 2022 Gobierno a entrega un alternativa amplio, elabora y prepara pa su profesionalnan esta e Onderling Regeling. Na Sint Maarten recientemente, unda e 3 Minister Presidentenan di Aruba Curaçao y Sint Maarten hunto cu Staatssecretaris a topa otro Minister President, Evelyn Wever- Croes a logra haya Curaçao y Sint Maarten pa apoya e proposicion di Aruba entrega na juni 2022 y asina a convenceHulanda pa bari e COHO (Rijkswet) for di mesa y bay over pa un modelo mucho mas simpatico esta un Onderling Regeling di acuerdo cu Statuut artikel 38 Lid 1.

Resultado di e Onderling Regeling:

Den e formato aki awor tin mucho mas claridad ken ta responsabel pa ehecucion di e reformenan, ken tin cu duna cuenta y na ken ta duna cuenta. Den COHO esaki tabata totalmente diferente y COHO por a dicidi y no lo mester duna cuenta di nada. (Gobierno den Gobierno). Politiek Den Haag tampoco lo mester a duna cuenta na Aruba hasta ora nan decisionnan ta toca Aruba. Pues den COHO nan por a impone locual Hulanda dicta. COHO lo a kibra tur principionan democratico. E Onderling Regeling awor ta regula tur e partinan aki.

Parlamento:

Parlamento ta mantene awor e espacio y derechonan cu nan tin como representante di pueblo pues como co-legislador y nan funcion di controla Gobierno. (COHO lo a mina hasta esaki). Pues, Parlamento no lo wordo mara na acepta ley y acepta maneho y instruccion di COHO di antemano. (Cu Rijkswet COHO si Parlamento lo a wordo mara pa acepta esakinan).

Pueblo:

Pueblo por vocifera su mes a traves di un eleccion sin cu politiek Den Haag por forsa Aruba pa ehecuta cierto plan hasta si pueblo no ta di acuerdo. (Awor sin COHO pueblo ta libera di esaki).

Gobierno:

Awor Gobierno tin e libertad bek pa fiha su propio prioridadnan cu ta cuadra pa nos pais. (Si COHO a bay door ta COHO ta fiha kico ta prioridad pa Aruba y kico NO). Aruba awor por sigui ehecuta e reformenan sin wordo obliga pa Politiek Den Haag kico tin prioridad. No, solamente reforme y Landspakket ta prioridad pero goberna un pais bo tin bo responsabilidadnan diario pa cu pueblo cu tambe mester su atencion debido. (Cu COHO no lo a tene cuenta cu esaki). Finalisando, Secretario General ta felicita Minister President di Aruba, Evelyn Wever – Croes, pero sigur tambe tur e profesionalnan cu a sostene y traha duro pa cristalisa e idea aki combensiendo Curaçao, Sint Maarten y despues hunto a convence Hulanda pa bari COHO for di mesa y bay pa un modelo cu Statuut ta brinda nos pa ta trece trankilidad esta e Onderling Regeling. Pabien!