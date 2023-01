DIMAS su kalender di cita pa helpdesk ta disponibel

DIMAS ta comparti cu su clientenan cu e kalender pa traha cita pa helpdesk ta un biaha mas disponibel via di e website di DIMAS. Desde awe clientenan por cuminsa aparta nan cita pa helpdesk.

Esaki ta significa cu desde dia 23 di januari venidero e personanan cu tin un cita reserva y confirma pa servicio di helpdesk lo wordo atendi personalmente na oficina di DIMAS. Tur otro servicio lo continua via di nos e-helpdesk riba nos website. Alabes ta informa cu entrega di peticion di permiso of declaracion lo continua via e formularionan online of e portaal pa entrega peticionnan.

Uzando e kalender pa traha un cita pa helpdesk e cliente lo wordo atendi riba e orario confirma cu pregunta over di status di peticion, ora cu no a ricibi su orden di pago, peticion di carta di re-entry, coreccion di informacion, fecha di vencemento riba permiso di firma liber.

Con e cliente ta traha su cita?

1. Subi riba e website di DIMAS www.dimasaruba.aw

2. Escoge e idioma di preferencia: hulandes, spaño of ingles

3. Riba e homepage escoge “Maak een afspraak voor de helpdesk” / “Haz una cita para

el servicio de asistencia” / “Make an appointment for the DIMAS helpdesk”

4. Escoge e fecha y orario desea

5. Yena e formulario completamente

6. Controla cu a yena e emailadres personal y number di celular corectamente

7. Save!

8. Controla y confirma door di klik riba e link cu DIMAS lo manda via di e emailadres

personal yena dentro di e tempo stipula den e email.

Nos ta gradici nos clientenan pa tuma nota di e comunicado aki y asina evita cualkier inconveniencia cu por surgi.

