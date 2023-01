Fundashon Stimami Sterilisami Ta Lansa Su Campaña Nacional di Sterilisacion Pa Aña 2023

ORANJESTAD, Aruba – Januari 16, 2022 – Fundashon Stimami Sterilisami a cuminsa cu su campaña nacional di sterilisacion di cacho y pushi pa 2023 y e aña aki tur seis clinica di veterinario ta participando den e programa. “Nos ta sumamente agradecido na Bucuti & Tara Beach Resort, Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), Aruba Tourism Authority (ATA), Setar N.V., One Love Foundation, Spazio Realty y cada individual local y internacional cu a haci un donacion pa nos campaña di 2023. Sin nan donacion y compromiso, Stimami Sterilisami no lo a por a sigui cu su campaña nacional cu ta yuda combati e sufrimento di tantisimo animal riba caya. Bucuti & Tara lo match cada Dollar of Florin cu nos a ricibi di donadornan,” Ewald Biemans, Presidente di Fundashon Stimami Sterilisami ta conta.

Resultado di 2022

Aña 2022 tawata un exito total pa Stimami Sterilisami. Hunto cu VSH Veterinary Specialty Hospital, Stimami Sterilisami a sterilisa 3,686 cacho y pushi na 2022. Esaki kiermen cu Stimami Sterilisami a sterilisa un gran total di 31,410 cacho y pushi desde e fundacion su comienso na 2016. “Nos ta hopi felis cu e logro aki, vooral si nos considera cu nos a yega e number aki cu solamente un clinica. E aña aki nos tin seis clinica participando y nos ta bai haci tur cos posibel pa yega 6,000 sterilisacion na fin di 2023!” e vocero di e Fundashon, Crescenzia Biemans, ta conta.

Campaña di 2023

E seis clinicanan participando den Stimami Sterilisami su campaña di 2023 ta:

– VSH Veterinary Speciality Hospital | Ernesto Petronia 88

– Veterinaire Kliniek | Noord 50 B

– Veterinaire Kliniek | Wayaca 128

– Animal Health Veterinary Hospital | Caya Dr. J.E.M. Arends 20

– Contreras Veterinary Services | Shaba 2

– Animal Care Clinic Aruba | Paradera 133 B

Prijs special riba e costo di sterilisacion

Fundashon Stimami Sterilisami a bin na un acuerdo cu e clinicanan pa mantene e costo di sterilisacion mas abou posibel pa e prijs ta manehabel pa henter comunidad. “Nos kier yuda mitiga e sufrimento y abandono di tantisimo cacho y pushi riba caya. P’esey tawata asina importante pa nos no solamente subsidia e costo di sterilisacion, pero tambe segura cu e prijs keda abou pa asina tur individual y otro fundacion por haci uso di nos subsidio,” Biemans ta splica.

E prijsnan nobo di sterilisacion pa cacho y pushi cu ta pisa menos di 25 kilo ta lo siguiente:

Subsidio Stimami Prijs (co-pay) cu abo como doño lo bai paga na 2023 Prijs Total Na 2023 Cacho femenino AFL 110 AFL 150 AFL 260 Cacho macho AFL 75 AFL 95 AFL 170 Pushi femenino AFL 90 AFL 110 AFL 200 Pushi macho AFL 35 AFL 45 AFL 80

E prijs ta inclui antibiotica, anti-inflamatorio y anestesia. ​​​

​

Pa cacho nan mas di 25 kilo, AFL 50 adicional lo mester wordo paga door di e doño di e mascota riba e prijs total. Si e cacho of pushi ta loops of na estado, e clinica por cobra un costo adicional door di cu e procedura ta bira mas complica y tin mas riesgo.

Con e programa ta traha

1) Fundacion of Doño di e mascota tin cu registra online

Pa ricibi e subsidio riba e prijs special pa e operacion, tur fundacion of doño particular di cacho of pushi lo mester registra via nos website www.stimamisterilisami.com. Solamente registracion online ta valido.

b) Bo lo ricibi un number di registracion via bo email

E number di registracion lo wordo ricibi via bo email. Sin un email valido, no por completa e registracion.

c) Dentro di 7 dia di registracion tin cu bai na un di e seis clinicanan cu a wordo escohi durante e proceso di registracion pa hasi un cita y paga pa e operacion di e cacho of pushi.

Eynan bo lo mester completa lo siguiente:

1) Duna e veterinario e number di registrashon cual bo a ricibi via email.

2) Paga e co-pay (bo parti) di e operacion (Stimami Sterilisami lo cubri e otro parti).

3) Ricibi un cita pa e operacion.

4) Ricibi e prueba di pago di bo parti di e operashon.

Pakico sterilisa bo mascota

Sterilisacion di bo mascota, sea pushi of cacho, ta necesario pa evita crecimiento di e poblacion di pushi y cacho di caya. Di e manera aki comunidad ta evita pa pushi of cacho muri di hamber, malesa, of wordo mata den e ‘afmaakhok’ (kill cage). Tambe nos ta evita pa cacho y pushi di caya brabo ataca peaton y terorisa barionan.

Adicionalmente sterilisacion ta aporta beneficionan importante pa bo mascota, como por ehempel:

– Bo mascota ta bira mas resistente na hopi tipo di malesa

– Bo mascota por tin un bida mas largo

– Bo mascota ta bira mas loyal

– Bo ta evita bo mascota di haya puppies indesea

– Bo ta directamente yuda desminui/mitiga e poblacion di bestia riba caya den e manera di mas humanamente posibel

Fundashon Stimami Sterilisami

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion ricibi pa ofrece subsidio pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida bestianan di cas of riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami, cuenta: Aruba Bank 6012630190.