Kustwacht a manda su helikopter nobo pa yuda busca un persona perdi !

Het Maritiem Operatie Center (MOC) ontving afgelopen donderdag een verzoek voor assistentie van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Een man werd door zijn familie als vermist opgegeven. Op basis van aanwijzingen werd vermoed dat hij in een ‘mondi’ nabij Washington Natuurpark was gegaan. Het MOC heeft na de melding van het KPCN de nieuwe kustwachthelikopter, die nog niet in de kustwachtkleuren vliegt, naar Bonaire gedirigeerd om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste man. De ‘mondi’ die door de vele regenbuien van de afgelopen maanden aardig is dichtgegroeid, maakte de zoektocht niet makkelijk. Bij terugkeer van de kustwachthelikopter op Hato heeft het MOC ook het Dash vliegtuig verzocht om de zoektocht voort te zetten.

De dagen daarop hebben familieleden van de vermiste man, een groep vrijwilligers, een Kustwacht landpatrouille en andere autoriteiten samen met het KPCN, de zoekactie voortgezet. De kustwachthelikopter is voor de zoekactie diverse malen de lucht ingegaan om het KPCN te assisteren, maar helaas is de persoon tot heden niet teruggevonden. Het KPCN blijft alert in deze zaak en hoopt op meer informatie die kan helpen bij de zoektocht naar de man.