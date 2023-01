TAXI BOYS A DAL REVANCHA “FROM BEHIND”!!

Posted in

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 14 di december, e tan spera “revancha di siglo” entre e conocido ekipo di domino TEAM SNOR, bou liderasgo dje matematico den domino Nelson “Snor” Perez, y e grupo di taxista TAXI BOYS a tuma lugar den un ambiente super ameno y exitante. Aña a habri bon pa domino bush league n’e conocido palacio di domino aya n’e grens entre Kudawecha y Calabas!

Manera cu e bataya a cuminsa, un y tur presente a sinti di biaha cu e anochi aki lo ta bay ta un bataya fuerte! Anochi ta habri cu sapato blanco ta cay ambos banda den tempo relampago y cu Taxi Boys hibando un bentaha leve na salida, pero c’un Team Snor dicidido y ful focus ta tabla e wega den no time! Gran parti dje prome tempo ta bay den tension estilo “un pa mi, un pa bo”, y e bataya ta sigui sumamente pareu te na 8-8 ora cu ta mustra cu Team Snor lo bay domina e prome mita, y manera tabata di spera, halftime ta yega cu Team Snor ganando cu score di 11 – 9.

Durante pauze, manera di custumber, e pasapalonan a skeiro rond completamente gratis mientras Snor Perez ta entrega e trofeonan personal di nan torneo Nos cu Nos n’e ganadonan ultimo den persona di Dr. Tico Dirksz y Tony Denny. Segundo tempo ta cuminsa y en berdad por a sinti varios cachete a bay suela di susto y “babucation” cerca fanaticada di Team Snor ora nan a wak e desaster cu Team Snor a sali cu ne! Tur e mannan cu a gana n’e prome mita di wega a perde, y capitan Snor Perez mes na timon dje barco ta zwaai brasa manda laira den desesperacion ya cu e mes no por gana niun wega! Snor, kende prome cu wega a blof cu e tin carta nobo den baraha, mester a baha cabes pa e “Ace” cu Taxi Boys a bin cu ne, nada menos cu “Lord of the stones” Mo’ Yuchi Ras en bibo! Shonnan, na Hulanda nan lo a bisa “er isgeen water om te wassen”! Mo’ Yuchi cu Mo’ Yoyo a planta respet! Cos a bira asina hot cu ora cierto fanatico di Taxi a cuminsa apoya, Snor den frustracion ta grita “Y abo? Bo ta taxista? Cua taxi bo ta core?” Akinan mr. Sunny ta contesta “ami ta core taxi 500!”

Sla tras di sla ta cay y sin por haci nada contra e tsunami di taxista, Snor ta bay abou cu score aplastante di 21 – 16! Pero shonnan, e cos aki ta empata na 1-1, y ya caba ambos team a declara otro guera p’e siguiente revancha cu lo tuma luga 4 di februari proximo! Keda pendiente, “la cosa” ta bibo bibo ainda!