BIOGRAFIA : LINDA VERONICA WOLFF

Linda a nace dia 09 di mei 1955 na Aruba.

Su nomber completo ta Linda Veronica Wolff. Su nomber artistico: Linda Wolff

Miho conoci como “ Choling of Ling”

Linda na edad hopi hoben a descubri su amor y talento pa canto.

No a dura mucho cu Linda a afilia su mes na Coro Santa Anna y asina a cuminsa dedica su mes

na canto formando parti di e bunita coro aki di Misa Sta.Ann na Noord.

Na aña 1979 a keda organisa un festival mexicano pa sr.Jossy Brokke Jr. na Club IOWUA y aki Linda a participa cu e cancion ‘Los Laureles’ y a keda premia como un di e 10 finalistanan, y asina a representa Aruba den e grandioso Festival Mexicano di Antiyas, cu a tuma lugar na Holiday Inn Hotel na Corsou. Linda a duna su masha bunita presentacion e anochi grandi aki. Den e tempo ey Linda tawata forma parti di Mariachi Montañeros di Noord.

Desde e tempo ey Linda a sigui dedica su mes na canto y asina a sigui demostra su talento y engrandece su experiencia como cantante di e musica ranchera.

Linda Wolff tawata cantante principal di Mariachi Guadarincana pa un temporada bastante largo, caminda cu Linda a canta tambe na fiestanan familiar, cumpleaños, boda y otro actividadnan special. Linda a continua cu su participacion den mayoria di e festivalnan mexicano, demostrando asina su amor grandi pa e genero di musica aki, cu su voz sensual y un carisma y personalidad atractivo a sa di gana e popularidad cerca tur esnan amante di e musica contagioso aki di mariachi.

Den un entrevista cu Linda na un ocacion Linda a expresa cu tempo e y su primanan tawata teenagernan hopi jong, nan a lanta nan mesun ‘Aguinaldo di cas’ y hunto den e temporada di fin di aña nan tawata canta tur e villanciconan di Venezuela: tucusito, o luna, fuego al canon etc. y aki nos ta mira e alegria y union cu hunto nan a forma pa asina gosa y canta den famia. Algo bunita di aprecia di e famia aki sigur. Linda no a para keto na e musica di mariachi so, sino a dedica su mes na musica y canto participando na diferente otro festivalnan e.o. Festival di Gospel, Festival di Dande, Festival di Tumba y tambe Festival dedica na nos himno y bandera, 18 di maart y tambe musica folklorico.

Linda Wolff na hopi ocacion a termina como finalista den diferente di e festivalnan aki, unda sigur semper a demostra su bunita voz den cada cancion.

Na aña 1994 Linda a participa na e grandioso Festival Tipico y Dande y aki Linda a keda premia como 1e finalista Dande Categoria Dama.

Na aña 2010 Linda a participa na e Festival di Gospel – Soldadnan di Cristo y Linda a ricibi e premio di 5 lugar. Na aña 2011 Linda a ricibi e premio di 2 lugar den e mesun Festival Gospel – Soldadnan di Cristo. Na aña 2018 nos gran cantante Linda Wolff a ricibi su reconocimento bon mereci den un Cas di Cultura completamente yen, otorga pa Fundacion Artistar, riba un anochi di un grandioso Festival di musica mexicana infantil y hubenil. Algo hopi bunita pa aprecia di nos artista Linda Wolff ta cu Linda a tuma les di guitara y nos por a aprecia su mes compañando su mes cu su cancionnan cu mas Linda ta gusta. Despues di un tempo Linda a integra su mes den e agrupacion di Lirios del Campo riba invitacion y dirigi pa sr.Vicente Tromp, Linda como cantante y guitarista.

Linda ta canta riba invitacion cu Lirios del Campo na diferente actividadnan, pa cumpleaños, fiesta familiar etc. pero sigur tambe na su Virgen stima, la Virgen Guadalupana.

Tambe Linda a canta den e agrupacion popular bailabel cu jamama “The New Demension”, esaki prome cu la bai forma parti di e agrupacion popular di “Placentero Ritmo y Cuerde”

LINDA SU TRAJECTORIA DEDICA NA E MUSICA FOLKLORICO CU TIPICO PLACENTERO RITMO Y CUERDE.

Linda a forma parti di e agrupacion Placentero Ritmo y Cuerde pa hopi aña.

Plancentero Ritmo y Cuerde b.d.d. sr. Hemmy Croes.

Nos por aprecia un actividad na aña 1993 caminda Seaport Market Place tawata organisa actividadnan semanal y aki durante un Tropical Night, Plancentero a haci e anochi aki ambientoso a zona ritmo y sabor pa turista y localnan presente na Seaport Market Place y sigur na e anochi aki Linda Wolff a caba di integra den e agrupacion aki, canta y move yen di ritmo, cu temanan di nan produccion.

Durante Linda su trajectoria formando parti di e agrupacion aki, Linda a canta na hopi ocacion na fiestanan familiar pa cualkier celebracion durante tur temporada di aña. A participa na diferente festival Y asina a haya oportunidad pa graba diferente temanan specialmente pa fin di aña ,varios compone pa sr. Robert Maduro. E.o. Un regalo di Santa Claus – Noche Buena cu bo – Zona e tambu – Illusion Perdi – Ay amor amor no lagami so – Un man ta laba otro – Ven Mi Vida.

Linda Wolff, un gran persona, cantante cu un carisma inigualabel, caracter humilde y encantadora, semper alegre. Nos ta dispidi di Linda awe y Linda ta laga nos tristo, pero consola cu su recuerdonan bunita y inolvidabel.

Sosega dushi den cas di Señor, caminda sigur El a traha un luga bunita pa gosa di paz eterno den su Reino Celestial. Linda Wolff sosega na paz, dolor y sufrimento a keda atras. Drumi dushi nos Amiga.