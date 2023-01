Introduccion oficial di Sjeidy Dijkhoff Feliciano na socionan den industria turistico: “Semper ta extra special ora cu un oportunidad presenta papromove internamente”.

Posted in

Despues cu algun siman pasa a anuncia oficialmente cu SjeidyDijkhoff Feliciano ta e Directora nobo di Norte America pa A.T.A., recientemente a tuma e oportunidad pa introduci’e oficialmente den presencia di socionan den industria turistico. Mientras cu mayoriasocio a traha di cerca cu Sjeidy caba den transcurso di e ultimo 20 añanan toch tawata importante pa introduci’e den e rol nobo aki, undae dinamica di trabao lo ta diferente.

Tanto Minister Dangui Oduber, Ronella Croes, CEO di A.T.A. y Sjeidy mes a hiba algun palabra na esnan presente, tur enfocando riba un parti di Sjeidy su trayectoria personal pero tambe su trayectoria di 20 aña na A.T.A.

Ronella Croes a cuminsa bisando cu semper ta extra special ora cu un oportunidad presenta pa promove internamente y ta hopi contento cupor a haci esey cu Sjeidy. E combinacion di su estudio, experienciapero tambe su caracter, su habilidadnan y ken e ta como persona tawata clave pa e proceso di su promocion. Manera a wordomenciona previamente, Sjeidy lo ta e prome Directora di Norte America estableci na Aruba mes, creando oportunidad pa conexionan mas estrecho cu ambos socionan na Merca y na Aruba y conectando e necesidadnan di cada un cu otro, mescos cu sigura cu e conexionentre necesidadnan di e mercado ta bon alinea cu accionnan aki naAruba.

Sjeidy a menciona cu su pasion pa turismo a cuminsa a traves di su ‘role model’ cu ta su Tanta, Myrna Jansen. Despues di caba Colegio Sjeidy a bay Aruba Hotel School y despues di esey a bay studia naNew Orleans unda el a gradua Cum Laude for di University of New Orleans. Mientras e tawata trahando full time na A.T.A. el a bira un studiante part time y a ricibi su MBA diploma na 2012.

Durante su 11 añanan den e posicion di Communications Manager Sjeidy tawata encarga cu diferente proyecto y enfoke importante pero un momento hopi importante pa su carera tawata e comunicacion di crisis durante pandemia, riba nivel global, sigui pa e comunicacion di reapertura, proceduranan di salud y siguridad como tambe e rekisitonan pa bishitantenan.

Desde comienso di januari, Sjeidy ta trahando hunto cu e ekipo di Norte America, pa asina sigui surpasa metanan y crea oportunidadnanbunita pa A.T.A. y Aruba.