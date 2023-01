Carta di reaccion di OM pa Dowers y De Meza / OM reageert in brief naar Dowers en De Meza

Ayera 17 di januari ultimo miembronan di Parlamento A.L. Dowersy M.E. de Meza a entrega un carta na Ministerio Publico, den cual e pregunta a bin dilanti si premier di Aruba a haci denuncia relacionacu supuesto iregularidadnan na Arubahuis. Den nan carta a mustratambe riba e overbruggingstoelage di cual e minister plenipotenciario anterior aparentemente ta haci uso, y a tilda e premier di abuso di poder.

Ministerio Publico a reacciona riba e carta awemainta y a confirmacu e premier a haci denuncia relaciona cu iregularidadnan naArubahuis. Pa loke ta e overbruggingstoelage y e supuesto abuso di poder Ministerio Publico a referi na e areglo legal cu tin.

En conexion cu e atencion di parti di media cu tabatin ayera, Ministerio Publico a dicidi pa publica e reaccion aki riba señoresDowers y De Meza den e relato di prensa aki.

OM reageert in brief naar Dowers en De Meza

Op 17 januari jl. hebben de statenleden A.L. Dowers en M.E. de Meza een brief afgegeven aan het Openbaar Ministerie waarin werd gevraagd of er aangifte was gedaan door de premier naar aanleiding van vermoedelijke onregelmatigheden bij het Arubahuis. In de brief werd ook gewezen op de overbruggingstoelage waarvan de voormalige gevolmachtigd minister kennelijk gebruik maakt en werd de premier machtsmisbruik verweten.

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend op die brief gereageerd. In de brief van het Openbaar Ministerie is bevestigd dat de premier aangifte heeft gedaan ter zake onregelmatigheden bij het Arubahuis. Voor wat betreft de overbruggingstoelage en het gestelde machtsmisbruik heeft het OM verwezen naar de wettelijke regeling.

Vanwege de ontstane media-aandacht heeft het OM besloten om de reactie aan dhr. Dowers en dhr. De Meza in een persbericht naar buiten te brengen.