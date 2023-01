Minister Endy Croes: CONFERENCIA NA CURAÇAO CU E 4 MINISTERNAN DI ENSEÑANSA DI REINO HULANDES.

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reunicu Ministernan di Enseñansa di Reino Hulandes, esta Minister di Enseñansa di Hulanda, Sr. Robbert Dijkgraaf, Minister di Enseñansa di Sint Maarten, Sr. Rodolphe Samuel y Minister di Enseñansa di Curaçao, Sr. Sithree van Heydoorn. Durante e conferencia a trata diferente topico importante, entre otro: Stimuleren Leraren opleidingen.

Stimuleren Lerarenopleidingen conoci tambe como proyecto Kibrahacha:

E asociacion (partnerschap) Samen Opleiden & Professionaliseren di docentenan di e islanan Aruba, Boneiro y Curaçao ta e proyecto Kibrahacha. Un punto di preocupacion constante ta e formacion y preparacion di docentenan cualifica di islanan di Reino Hulandes. Tin un “samenswerkingsprotocol” firma pa stimula formacion di docentenan di islanan di Reino Hulandes den Caribe. A palabra cuater (4) punto di accion. (1) Brinda sosten structural na e programa di formacion di docentenan Leraren Opleiding Funderend Onderwijs na Boneiro (LOFO). (2) Den colaboracion cu Sint Maarten pa crea e posibilidad substancialpa keda actualisa y profesionalisa e docentenan di Sint Eustatius y Saba. (3) Capacitacion di asistente di klas (klassenasistenten), kendenan tin MBO 4-diploma por haya un Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) educacion primario. (4) Inicia un scol di formacion pa docentenan di e islanan Aruba, Boneiro y Curaçao. Banda di esaki, Instituto Pedagogico Arubano (IPA) riba asignacion di Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) a inicia un trayecto di un aña y mei di Educational Needs pa educacionprimario y educacion secundario (primaire y voortgezetonderwijs) pa Saba y Sint Eustatius como parti di e proyectoKibrachacha. Despues di un investigacion a ilustra cu dichoislanan tin nesecidad pa esaki. Tambe, den luna di januari di aña 2023, Universidad di Sint Maarten den colaboracion cu Universidad di Virgin Island (UVI) ta ofreciendo Bachelor of Arts in Elementery Education na Saba y Sint Eustatius. Den luna di november di aña 2022 a firma e Memorandum of Understanding (MOU) entre University of St. Martin (USM), University of the Virgin Islands (UVI) y Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). E cohort cu ainicia esaki ta wordo subsidia pa OCW Hulanda. E programalo wordo duna blended, pues un combinacion di les tradicional unda cu e alumnonan ta fisicamente presente den les (face to face) y les virtual. Un total di 14 studiante ainscribi pa e estudio aki.

Docentenan cu ta sigui e programa aki:

Desde aña 2021, e studiantenan cu ta eherciendo e estudio di Leraar Primair Onderwijs ta ricibiendo formacion via e sistema aki. Un total di 93 studiante y 15 “opleidingsscholen” ta participando. E “partnershap” aki ta conduci na un comunicacion mas eficaz y afinacion entre institutonan cu ta prepara docente, directiva di scol y Gobierno. Tambe, e compromiso entre islanan pa yega un vision conhunto riba e tema aki. Kibrahacha lo continua cu profesionalisacion den tur nivel. Actualmente Kibrahacha ta haciendo un investigacion profundo riba “human capital”, pa por bin cu un planificacion di “human capital” pa e islanan Aruba, BoneiroCuraçao. Pues, ki tipo di maestro e islanan aki ta bay tin mester, den ki tempo y cua area mester di e maestronan aki, pa asina traha structura, enfoca y dirigi pa futuro. Si tur cos cana di acuerdo cu e planificacion, den luna di februari di aña2023, e rapport aki mester keda cla.

Investigacion:

E investigacion aki alabes lo analisa e HR Beleid, e “doorgroeimodel” di docentenan, condicion di trabou y rechtspositie. Tin diferencia grandi entre e islanan. Pues, a discuti ampliamento riba e topico aki durante e Vierlandenoverleg. Trabou ta continua.