OPINION; Seramento di Dump tin consecuencianan desagradable

OPINION: Hende awor ta schuif nan sushi riba tereno di otro … Cu e seramento di Dump y cu solamente por bai un biaha pa siman so Ecotech y paga pa benta sushi afo. Tin su consequencianan. Aki famia y donjo di cas Savaneta 141 cu aclualmente no tin hende ta biba aden .. Ta probecha y usa e sitio aki cu ta tereno priva como un lugar si bin benta pickup di sushi..pasobra anochi niun hende ta wak toch … wel tin bisinja cu camara ta cuminsa vigila ta kende ta e persona abusador aki y su number ta bai hunga pronto. No tira sushi riba tereno di otro, pasobra si donjo di tereno haya bo… bo lo tin cu piki tur cos bek y alaves lo lanta un caso contra bo persona, cu ta probecha cu e cas ta bashi …