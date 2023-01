E organisacion di periodistanan Hulandes a manda un carta pa minister di justicia y seguridad pa deshaci di stop cu e “pers alarmering”

Foto: Joris van Gennip

Landelijke en regionale redacties informeren op basis van de automatische persalarmering van de hulpdiensten miljoenen Nederlanders over (grote) incidenten. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius wil het persalarm per 1 april stopzetten. De landsadvocaat stelt dat er geen wettelijke basis is voor een persalarm en dat het indruist tegen bestaande wetgeving op het vlak van privacy en het medisch beroepsgeheim.

Stopzetting dwarsboomt onafhankelijke informatievoorziening

De pers wordt door dit besluit echter ernstig belemmerd in haar informerende en controlerende taken. Het raakt niet alleen de publieke informatievoorziening, maar ook het controlerend vermogen van de pers en de journalistieke beroepsgroep zelf. Zonder persalarm worden journalisten immers afhankelijk van informatie die ze ontvangen via de hulpdiensten Politie, Brandweer en Ambulancezorg Nederland.

‘Het wordt onmogelijk om vanuit eigen waarneming op adequate en betrouwbare wijze verslag te doen,’ schrijven de hoofdredacteuren en de NVJ in hun brief die ook is ondertekend door de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de brancheorganisatie NPD Nieuwsmedia. ‘We vinden het vooral bezwaarlijk dat media niet langer zelf kunnen bepalen wat nieuws is. Dat is een belemmering van onze taak om onafhankelijk het publiek te informeren.’

Regiojournalistiek: ‘Ernstige aantasting persvrijheid’

Ook de regionale dagbladen en publieke omroepen hekelen het voorgenomen besluit en roepen de minister met klem op haar standpunt te herzien. Zij noemen het besluit ‘een ernstige aantasting van de persvrijheid’. In een eigen brief aan de minister schrijven de regionale mediaorganisaties dat het persalarm een instrument voor journalisten is om te volgen wat de hulpdiensten doen en het publiek van adequate en betrouwbare informatie te voorzien. ‘Dat is van wezenlijk belang in een gepolariseerde samenleving: een betrouwbare informatievoorziening naar ons publiek.’

Tweede Kamer om actie gevraagd

Beide brieven zijn ook gestuurd naar alle Tweede Kamerleden met media in hun portefeuille, vertelt NVJ-secretaris Paul Teixeira. ‘We hebben de Kamerleden opgeroepen de minister hierover te bevragen en te helpen zoeken naar een oplossing. Inmiddels hebben de eerste parlementariërs hier positief op gereageerd.’

Daarnaast zijn er ook protesten uit de hoek van burgemeesters. Zo heeft de burgemeester van Raalte in een interview met De Stentor laten weten dat hij ‘hoopt dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten en minister Dilan Yeşilgöz met een oplossing komen voor het stoppen van persalarmeringen’. Hij stelt dat ‘de persvrijheid zelfs onder druk staat’.