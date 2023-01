AUA Airport ta anuncia: Avianca ta cuminsa vuelo directo for di Medellin

Posted in



ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V., conocicomo AUA Airport ta masha orguyoso di anuncia vuelonanadicional pa y for di Aruba. Despues di bastante negosacion, deliberacion y preparacion, Aruba a logra convence Avianca pa amplia nan frecuencia pa Aruba. Den e caso aki, e aerolinea a sigura cuater vuelo semanal for di Medellin pa Aruba, durante e temporada di zomer, esta den lunanan juni, juli y augustus.

Ta trata aki di un vuelo nobo, cu number AV 0113 cu ta cuminsa dia 13 di juni 2023. Manera ta programa awo, e vuelo lo sali riba dianan diamars, diahuebs, diasabra y diadomingo pa 10:35 am for di Medellin y ta yega Oranjestadpa 1:20 pm. Aki na Aruba pasaheronan di Colombia ta baha y esunnan di Aruba ta subi abordo pa e avion lanta vuelo bek pa2:30 pm y yega Medellin pa 3:30 pm. Pa esaki Avianca lo uzaun avion marca Airbus modelo A320 cu ta carga no menos cu 150 pasahero, parti den 12 Business Class seats y 138 Economy Class seats.

E ruta Medellin-Aruba ta “hot”

Ya caba e ruta for di Medellin pa Aruba ta den operacion for di algun tempo caba. Actualmente e unico aerolinea sirbiendoe mercado ta Wingo, cu ta bula cuater biaha pa siman pa y for di Medellin pa Aruba cu su avion marca Boeing modelo 737-800 cu un capacidad di 186 stoel. Wingo ta bula riba dialuna, diamars, diaranson y diasabra durante e lunanan ocupa. Durante lunanan normal nan ta bula dos biaha pa siman, cu tariba diaranson y diasabra.

Medellin por conecta bo facil

Asina bo yega Medellin for di Aruba, bo tin un variacionamplio di otro destinacionnan cu Avianca por hiba bo den Colombia mes. Pensa riba Barranquilla, Bucaramanga, Bogota, Cali, Cartagena, Cucuta, Monteria, Pereira, Riohachay Santa Marta.

Pero tambe tin un lista di opcionnan internacional unda tambeAvianca por conecta bo, manera: Cancun (Mexico), Guayaquil (Ecuador), New York (USA), Madrid (Spaña), Orlando (USA), Mexico City (Mexico), Miami (USA), Punta Cana (Republica Dominicana), San Jose (Costa Rica) y Quito (Ecuador).

Mercado Latino Americano

“E mercado di Latino America ta priminti di sigui desaroya y crece den e tempo nos dilanti. Banda di cu e economia di e paisnan ta avansando, tin mas interes tambe pa bishita Aruba. Y na AUA Aiport nos ta percura pa regularmente sondeaoportunidadnan nobo pa mas capacidad for di e continente, pero specialmente Colombia”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive a sigura.

Plannan pa aña 2023

Avianca Group a anuncia cu den aña 2023 nan lo habri 20 rutanobo. Mas ainda e compania ta planea pa añadi 16 avion nobo, marca Airbus modelo A320neo, mas 11 avion marcaAirbus modelo A320 y tres avion grandi marca Boeing modelo 787 Dreamliners. Ta bon pa menciona cu aña pasaAvianca a reconfigura 65 avion Airbus A320 pa por a aumenta nan capacidad di stoel cu 20%. E proceso ey lo kedacla te otro aña.

Den e segmento di carga, e obhetivo principal ta pa logra“business consolidation”, añadi destinacion y subi e frecuencia di operacion den e mercadonan principal. E plan ta pa subi e negoshi di carga cu por lo menos 10% e aña ‘ki.

Den un paso similar cu varios di e companianan “low-cost”, Avianca tambe lo inicia su di dos fase di ofrece servicio “in-flight sales service”, cu apenas a inicia dia 1 di decemberultimo. Tambe lo introduci “Avianca On Air”, cu ta un servicio nobo di entretenimiento abordo. Adicionalmente, lo modernisa nan website y optimalisa e proceso di “refund”.