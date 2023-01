Entrega di Registro di Personal 2022 – 2023 / Indiening Personeelsregister 2022 – 2023

ORANJESTAD – E Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013, AB 2013 no. 14) ta vigente desde 1 di april 2013. A base di articulo 30, prome inciso, di e Ordenansa Laboral 2013 un dunado di trabou ta obliga pa entrega e Registro di Personal (Personeelsregister) na Director di Departamento di Labor & Investigacion (DAO). Den e Decreto Nacional Registronan di Ordenansa Laboral 2013 ta regla e modelo di e Registro di Personal. E Registro di Personal ta consisti di tres parti, Modelo 1A, e personal registra den aña 2022; Modelo 1B, e necesidad pa personal pa 2023

y Modelo 1C, e necesidad di personal pa cada proyecto specifico den 2023, identifica como necesidad den modelo 1B.

Departamento di Labor y Investigacion ta informa pa medio di e comunicado di prensa aki cu e periodo di entrega di Registro di Personal 2022-2023 pa tur empresa na Aruba lo ta di 19 januari 2023 te cu 15 mei 2023.

Registro di Personal 2022-2023

E unico forma cu por entrega e Registro di Personal ta den e forma digital. Desde 19 januari 2023 por download e formulario digital (cual ta consisti di 2 Excel-file) for di website www.daoaruba.com of www.gobierno.aw (Excelsheet template: DAO Personeelsregister 2022 y DAO Personeelsbehoefte 2023), of por haci un peticion via e-mail na aanvraagpr@gmail.com y DAO lo mail bo e dos Excelsheet. Nos ta pidi pa lesa e splicacion atentamente momento cu ta bay yena e Excelsheet.

E aña aki algun empresa consistiendo di mas cu 75 empleado lo forma parti di e metodo nobo di entrega di Registro Personal serca DAO. E empresanan aki a wordo acerca individualmente, y e comunicado di prensa aki no ta aplicabel pa e empresanan cu a indica nan participacion den e metodo nobo di traha.

Unda y con por entrega e Registro di Personal 2022-2023

DAO ta haci un peticion pa hinca e datonan den e formulario digital, segun e modelo stipula pa ley, y pa manda nos esaki na e-mailadres arbeidsmarktaruba@gmail.com . Den caso cu bo compania tin un of mas sucursal, DAO ta haci un peticion pa yena e Registro di Personal no solamente pa e oficina principal (hoofdvestiging) (p.e. KvK- nummer 5555.0) pero tambe pa cada sucursal (p.e. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.). Ta pidi tambe pa indica cua trahadonan ta rouleer door di pone un strea (*) den kolom patras di e kolom “No.” ariba e formulario digital.

DAO ta informa cu ta obligatorio pa yena tur 3 modelo. Den caso cu no tin necesidad pa personal of necesidad pa personal pa cada proyecto specifico pa 2022, ta yena nihil ariba modelo 1B y modelo 1C.

DAO lo mandabo via e-mail un comprobante cu a ricibi e formulario di Registro di Personal 2022-2023. Tene cuenta cu e comprobante di entrega no ta implica aprobacion di e Registro di Personal 2022- 2023. DAO lo duna durante aña 2023 aprobacion of desaprobacion di e Registro di Personal 2022-2023.

Tene na cuenta cu entrega di e Registro di Personal 2021-2022 ta obligatorio den e periodo di 19 januari 2023 te cu 15 mei 2023 . Tambe ta pidi pa sigui e instruccionnan poni den e Toelichting Personeelsregister 2022-2023 cu ta obtenibel den e Excel sheet, pa yena e formulario.

Companianan cu no ta cumpli cu entrega di e Registro di Personal den e periodo menciona como tambe esnan cu no a entrega esaki e aña anterior ta den incumplimento cu articulo 30 di e Ordenansa Laboral 2013. DAO lo bay over pa tuma accion contra esakinan. E compania lo por ricibi un sancion administrativo di Afl. 5.000,- pa no cumpli cu e obligacion di entrega di e Registro di Personal. Tene bon na cuenta cu den caso cu un Registro di Personal no ta corectamente yena, ta considera esaki tambe un incumplimento di parti di e compañía.

Pa companianan cu ta haci uzo di un intermediario (p.e. accountings- of adviesbureau) DAO kier recorda cu cumplimento di nos leynan laboral ta un obligacion di e dunado di trabou y no di e intermediario.

Indiening Personeelsregister 2022 – 2023

De Arbeidsverordening 2013 is op 1 april 2013 in werking getreden. Een werkgever is op grond van artikel 30 lid 1 van de Arbeidsverordening verplicht om, op verzoek van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), een personeelsregister op te sturen. Het personeelsregister wordt conform de modellen, zoals opgenomen in het Landsbesluit registers Arbeidsverordening 2013, vastgesteld. Het personeelsregister bestaat uit drie onderdelen, namelijk Model 1A waarin het personeel in het jaar 2022 in dienst wordt aangegeven; Model 1B geeft de personeelsbehoefte van het komende jaar weer en Model 1C de behoefte aan personeel met betrekking tot een specifiek project in 2023, zoals in model 1B wordt aangegeven.

De DAO informeert u middels dit persbericht dat de periode voor de indiening van het Personeelsregister 2022 – 2023 voor alle bedrijven vanaf 19 januari 2023 tot en met 15 mei 2023 loopt.

Personeelsregister 2022 – 2023

Het personeelsregister kan slechts digitaal bij de DAO worden ingediend.

Vanaf 19 januari 2023 kan het register (bestaande uit 2 Excel-files), van de website www.daoaruba.com of www.gobierno.aw worden gedownload (Excelsheets templates: DAO Personeelsregister 2022 en DAO Personeelsbehoefte 2023) of u kunt hiervoor een verzoek via e-mail doen op het e-mailadres aanvraagpr@gmail.com, waarna de DAO de Excelsheets templates naar u zal mailen.

Wij verzoeken U om de toelichting goed door te nemen bij het invullen van de Excelsheets templates.

Voor dit jaar zullen een aantal bedrijven met meer dan 75 werknemersdeel uitmaken van een nieuwe werkwijze voor het inleveren van het personeelsregister bij de DAO. Deze bedrijven zijn apart benaderd dus dit persbericht is niet van toepassing op deze bedrijven indien ze hebben aangegeven deel te nemen aan de nieuwe werkwijze.

Hoe en waar kan het Personeelsregister 2022 – 2023 worden ingediend

De DAO verzoekt u om alle gegevens in de digitale versie van het personeelsregister, conform de modellen die bij de wet zijn vastgesteld, in te vullen en op te sturen naar het e-mailadres arbeidsmarktaruba@gmail.com.

Ingeval uw bedrijf een of meerdere filialen of bijkantoren heeft, wordt u verzocht om zowel voor de hoofdvestiging (bv. KvK-nummer 5555.0) als het filiaal/ de filialen (bv. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.) een personeelsregister in te dienen. Tevens wordt u verzocht om op de digitale versie van het personeelsregister aan te geven welke werknemers rouleren door middel van de plaatsing van een sterretje (*) in de kolom na kolom “No.”.

De DAO benadrukt dat het verplicht is om alle drie modellen in te vullen. Indien er geen sprake is van personeelsbehoefte of er geen behoefte is aan personeel voor een specifiek project voor het jaar 2023, dient ‘nihil’ op modellen 1B en 1C te worden vermeld.

Na het opsturen van het Personeelsregister 2022 – 2023 ontvangt u een ontvangstbevestiging van de DAO. Houdt er rekening mee dat de ontvangstbevestiging geenszins een goedkeuring van het personeelsregister 2022 – 2023 inhoudt. De DAO zal gedurende het jaar 2023 aan uw bedrijf bekendmaken of het personeelsregister is goedgekeurd.

Het is verplicht om in de periode van 19 januari 2023 tot en met 15 mei 2023 het Personeelsregister 2022 – 2023 in digitale vorm op te sturen. Voor de invulling van het personeelsregister dient u de Toelichting Personeelsregister 2022-2023 te hanteren.

Bedrijven die zich niet aan de indieningsperiode houden en bedrijven die in het afgelopen jaar het personeelsregister niet hebben ingediend, zijn in overtreding van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. Aan deze bedrijven kan een administratieve boete van Afl. 5.000,- wegens overtreding van genoemd artikel worden opgelegd. In overtreding zijn van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 houdt ook in dat u het personeelsregister niet correct heeft ingevuld.

Bedrijven die van een tussenpersoon gebruikmaken (bv. een accountants- of adviesbureau) worden erop geattendeerd dat de plicht om het personeelsregister in te dienen op de werkgever, en niet op de tussenpersoon, rust.