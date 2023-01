Polis a detene 3 persona cu lo tabata na Aruba illegalmente y a confisca e auto cu nan tabata aden

Dialuna atardi polis atento den area di Esmeralda a nota un auto Chevrolet Spark blanco. Polis lo a wak dos of tres persona den e auto. Pa e motibo ey polis lo a bira bek. Polis a topa e mesun auto aki para na un cas. Polis a bai controla y a topa cu tres persona masculino den e auto. Polis a pidi e chauffeur su rijbewijs y e chauffeur lo no tabata tin un rijbewijs. Polis tambe a puntra e chauffeur y si pasaheronan pa nan ID y/of verblijfsvergunning. Polis a bin compronde cu e personanan lo a bin como turista riba e isla y no tabata tin un verblijfsvergunning. Mesora polis a detene e personanan y GNC a bai cu nan. Polis a confisca auto cu no tabata tin niun papel.

