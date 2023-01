[VIDEO] Auto a sali su dilanti causa accidente pero toch ela keda deteni pa agression y destruccion.

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente unda esaki a bira agression cu destruccion na Cochinilla, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata si un accidente entre un auto preto saliendo for di Cochinilla cu no a mira e Nissan Versa blanco y a sali dilanti e auto aki y nan a accidenta. E chauffeur di e auto preto a sali bay wak e daño na e Versa cu a bay para basta leu di unda e accidente a sosode, aki pa sorpresa di e cabayero di e auto preto a mira e dama a cuminsa dal e unda hasta a cuminsa skop su auto, aki persona cu a wak a filma e caso unda a purba papia cu e dama pero tabata envano, polis a yega y a detene e dama no pa cu e accidente pero pa agression unda e dama cu tabata na caminda pa trabou awo lo tin cu bai dilanti fiscal mirando tin testigo y tambe video di e agresion contra un homber, danjo na e auto tabata limita pero e cabayero a bisa e ta fout pero e no a wak e auto pero lo para responsabel drecha esaki.

Share this: Twitter

Facebook