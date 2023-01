Diahuebs madruga durante cu polis tin e caminda sera pa e accidente dilanti Rudsenn na Jan Flemming un chauffeur a tribi di pasa door di e caminda sera, mesora polisnan a bay atende cun’e. A bin resulta cu e chauffeur pasa door di caminda sera(1) e chauffeur no tin rijbewijs (2), e tabata bao influencia (3), number di auto no ta cuadra (4), no tin seguro (5), ni tin keur (6) y pa colmo no por a mustra permiso cu e ta legalmente na Aruba. Mesora nan a detene y a despache pa Guarda Nos Costa!

