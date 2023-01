Polis a keda pidi na Caya Frere Henricus pa un problema bayendo for di man den oranan di mainta.

Diabierna mainta a drenta informe di un problema bayendo for di man na un adress na Caya Frere Henricus, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin compronde cu aki ta trata di un problema di huur. Segun por a compronde e donjo di e apartamento lo a start un problema cu e huurdonan esaki aparentemento debi cu pago no a keda cumpli. Segun e huurdonan aki e ruman di e donjo a bini pa cobra e suma y esaki no a keda pasa pa e donjo mes. Otro problema na e adress tabata cu e meter di awa ta kibra y ta bashando awa y WEB a keda avisa pa drecha esaki. Polis a purba atende cu e donjo pero e no tabata coopera ni kier a duna declarashon. Aki ta trata di un persona cu a yega di wordo deteni pa un problema similar. Polis a avisa e huurdonan pa bay entrega un keho na recherche.

Share this: Twitter

Facebook