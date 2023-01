E caso Diamante / De zaak Diamante

Awe Corte den prome instancia a cera e tratamento di e casocontra e politico A.A.H., parlamentario anterior di partido POR, y contra penningmeester di e partido aki, J.D.v.P.

Huez lo dicta sentencia riba 24 di maart venidero.

E sospechoso H. ta wordo acusa di malversacion di mas cu 190.000 florin na placa di subsidio –paga na POR for di fondonan publico- cu cooperacion di e otro acusado V.P.

Ademas H. ta wordo acusa di estafa y falsificacion.

V.P. tambe ta wordo acusa di malversacion, estafa y falsificacion.

Fiscal di husticia a exigi contra H. un castigo di prisonincondicional di 24 luna y un multa.

Contra e sospechoso V.P. Ministerio Publico a exigi un castigodi trabao di 200 ora plus un castigo di prison condicional di 3 luna cu un tempo di prueba di 3 aña. Fiscal a tene cuenta cu e rolmas chikito di V.P. den e caso.

Fiscal a enfatiza den su requisitorio cu e caso aki, conoci comoDiamante, no ta un caso penal comun y coriente. Den uncomunidad chikito manera di esun di nos, politiconan manera H. tin un vergrootglas poni riba nan. Nan tin tambe e funcion di duna bon ehempel na tur hende. E daño cu H. a haci nacomunidad di Aruba ta mucho mas grandi cu e suma di edesfalco. E ta atacha un pilar importante di democracia, esta, e confianza den gobierno. Cada ciudadano mester por confia cu politiconan ta integro y cu ta trata cuidadosamente cu placa di pueblo. E ciudadano mester sa cu ley ta conta pa tur hende y cu politiconan corupto ta inacceptable.

De zaak Diamante

Het gerecht in eerste aanleg heeft vandaag de behandeling afgesloten van de zaak tegen de politicus A.A.H., voormaligstatenlid van de POR, en tegen de penningmeester van genoemde politieke partij, J.D.v.P. De rechter doet op 24 maartaanstaande uitspraak.

De verdachte H. wordt verweten dat hij meer dan Afl. 190.000 aan subsidie -uitgekeerd aan de POR vanuit overheidsgelden-heeft verduisterd met medewerking van zijn medeverdachte V.P. Daarnaast wordt H. oplichting en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Ook V.P. wordt van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte beschuldigd.

De officier van justitie eiste tegen H. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een geldboete. Tegen de verdachte V.P. eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf voor de duur van 200 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van 3 jaar. De officier hield hierbij rekening met de kleinere rol van V.P. in de zaak.

De officier van justitie benadrukte in zijn requisitoir dat deze zaak, die bekend staat als Diamante, geen alledaagse strafzaak is. Politici zoals H. liggen in een kleine samenleving als de onze onder een vergrootglas en hebben een voorbeeldfunctie voor iedereen. De schade die H. met zijn gedragingen heeft berokkend aan de samenleving, is vele malen groter dan het gelddat is verduisterd. Het tast een belangrijke pijler van dedemocratie aan, namelijk het vertrouwen in de overheid. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat politici integer zijn en ook dat er zorgvuldig wordt omgegaan met publiek geld.

De burger moet weten dat de wet voor iedereen geldt en dat corruptie door politici onacceptabel is.