MINISTER ENDY CROES A REUNI CU SHURTY TREMUS DI BASEBALL IN PARADISE.

ORANJESTAD: Diahuebs ultimo, Minister Endy Croes a reuni cu sr. Shurty Tremus organisado di exitoso campeonato pa hoben esta Baseball in Paradise. Na luna di october di e aña aki ta tuma luga di tres edicion di Baseball in Paradise. Fecha di e campeonato ta di 9 pa 14 di october proximo. Lo hunga den cuatro diferente categoria bou di 12, 14, 16 y 19 aña. Dia 8 di october ta bay tin un Open Showcase, unda cu 25 scout di exterior mayoria di Merca ta bay ta na Aruba. E hobennan cu registra pa e evento aki lo wordo mira pa escoutnan. Na final di e competencia e scoutnan ta bay saca dos ekipo di tur e talentonan cu nan ta mira cu tin potencial. E hobennan ta bay hunga un “prospect game” pa nan por mira nan un biaha mas di cerca y asina por crea oportunidad pa e atletanan. Minister Endy Croes a indica cu te awor tin 44 ekipo cu a registra di cual 14 ta di Aruba, 1 di Canada, 11 di Curaçao, 6 di Republica Dominicana, 7 di Hulanda y 4 di Mexico. E organisacion ta sondeando e posibilidad pa trece algun umpire di exterior. Como tambe lo trece un experto na Aruba pa duna tayer di “online scoring”. Banda di e veldnan di FFD cu sr. Tremus ta negociado pa uza; Joe Laveist Sport Park, Pos Chiquito Ballpark y Compleho Deportivo Crismo Angela y Nadi Croes, Baseball in Paradise, e organisacion ta reuniendo pa uza extra veld durante e siman di e campeonato e.o. veld di Duracell, Centro di Bario Noord, Xander BogaertsBall Park, Veld di Maria Maai y lo reuni tambe cu FlatstoneBallpark. Concluyendo, Minister Endy Croes a enfatisa cu e tabata un bon reunion y ta desea sr. Shurty Tremus y Future Stars Baseball Academy hopi exito cu e preparacionnan pa e di tres edicion Baseball in Paradise.