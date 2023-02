CAMPEONATO DI BILJART “NOS CU NOS”!

Moko – Tin un luga na Moko caminda tur esunnan cu ta frecuent’e sa cu n’e luga ey abo no ta wak “nan”, pero “nan” si ta wak bo! E clientenan fiho sa cu ora bo sinti bo cabeynan di nek lanta para ta pasobra “ergens”, un caminda, un di “nan” ta para loer bo mientras cu abo, ni con bo draai rond, no por wak “nan”. Diasabra 4 di februari proximo, e hotspot banda pariba di caminda di Catiri pa Nort, conoci pa decadanan largo como La Roca Rum Shop, lo duna oportunidad un biaha mas pa tur e gang cu ta bataya otro tur weekend ariba e mesa di biljart, bini hunto den un torneo “NOS CU NOS” pa dicidi kende ta “top dog” den biljart p’e aña 2023.

E aña aki un biaha mas e conocido Juni “Kilowatt” Figaroa lo haya chens pa defende su titulo di aña pasa contra un cantidad grandi dje grupito “ons kent ons” cu pa decada largo ta frecuenta e “watering hole” mas conoci na Aruba. Ya caba nos tin un lista confirma di trabuconan cu tin gana di bay cu e trofeo! Entre nan, nos tin e famoso Mikel “Opname” Tromp, Anthony “Pagara” Croes, Carlos “The Builder” Croes, Angelo “Heavy Equipment” Wernet, Marc “Licenciado” Farro, Roly “Enamoration” Ruiz, y nada menos cu coordinador di e evento amistoso Andres “Microwave” Figaroa! Entre e damanan, nos tin entendi cu Mariana, Gwendoline, y nada menos cu Irene Laclé tambe lo participa. Via via, nos a logra haya sa cu e conocido biyarista Don Chicho no lo ta disponibel ya cu e ta den un gira internacional na Colombia, y cu e famoso Dr. Phil di The Free Savanna University tampoco lo por tey ya cu e ta investigando un caso serio na Hulanda!

Shonnan, manera semper, entrada lo ta completamente gratis y ya nos tin confirma cu Roly tin snacks di ayera y pasapalo pa mayan completamente por nada pa deleita un y tur cu kier bin dal un par di bola y pasa un rato ameno. Shonnan, diasabra awor 4 di februari, cuminsando pa 1’or di merdia, e grandioso “onderonsje” NOS cu NOS na La Roca Rum Shop! Yega!

