Diahuebs atardi a drenta informe di cu tin un cliente cu no kier paga na Citgo Caya Grandi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un muher cu a order un sopi pero ora di paga e no kier a paga. Polis a papia cu e muher cu si e pidi algo e mester paga p’e. E gerente a pidi pa bisa e muher ey no ta bonbini mas na e lugar, polis a bisa e muher esey y a core cun’e for di e sitio.

