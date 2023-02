Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di un problema di pareha na San Miguel, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema tur bruha entre un pareha y e padrastro di e pareha polis a purba intermedia pero nan no ta compronde y no kier duna keho, e padrastro kier bay cu e juffrouw pero e juffrouw no kier bay y ta full un bululu hinca den otro.