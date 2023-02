Chauffeur a bandona sitio di accidente na rotonde nobo na Palm Beach

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente na e rotonde nobo na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a bin compronde cu un auto biniendo for di area di hotel a haci un maniobra y a bay dal riba un Ford Mustang biniendo for di Sasakiweg Bubali y a sigui core bay. Polis di trafico tambe a presenta na e sitio y a tuma e investigacion over. Den e dianan aki polis di trafico lo presenta na trabao of na cas di e chauffeur aki pa asina atende e accidente aki.

